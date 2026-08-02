Saharsa News: अभियुक्त के पक्ष में गवाही देने को दे रहा था धमकी
Saharsa News: सहरसा में एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ गवाही देने के लिए धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को गवाही न देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना में एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ अभियुक्त के पक्ष में गवाही देने के लिए धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । मामले में असम राज्य के धुवरी जिला थाना गोलागंज उत्तर टोकरेचारा निवासी व्यक्ति ने सदर थाना में आवेदन देकर बताया की वह और उनका परिवार सहित गांव के अन्य सभी मिलकर सहरसा सदर थाना क्षेत्र के धमसैनी वार्ड 44 स्थित स्टार ईट भट्ठा पर रहकर पिछले साल 2025 से मजदूरी का काम किया करते थे। पिछले तीन चार महीना पूर्व भट्ठा मालिक ओवैसी करणी उर्फ चुन्ना मुखिया के खिलाफ मेरे परिवार एवं अन्य काम रहे परिवार के महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार , छेड़खानी तथा बच्चियों एवं महिलाओं के साथ गंदा काम, मारपीट तथा जबरन मजदूरी कराने के आरोप में केस दर्ज कराया था दर्ज कांड के आरोप में ओवैसी करणी उर्फ चुन्ना मुखिया एवं उसके मुंशी अमित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पीड़ित ने बताया कि 31 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे न्यायालय सहरसा में वह अपने परिवार एवं अन्य कांड के साक्षी के साथ गवाही देने के लिए सहरसा कोर्ट के मुख्य द्वार से अंदर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति आया और मुझे तथा मेरे परिवार को कहने लगा की कांड में मेरा भाई ओवैस करनी उर्फ चुन्ना मुखिया एवं अमित के पक्ष में अपनी अपनी बच्ची का गवाही नहीं करवाया तो जान से मार दूंगा।
खामियाजा भुगतने की धमकी
जब सभी लोग उससे पूछे कि डरा-धमकाकर अपने अपने के पक्ष में गवाही दिलवाने वाले होते कौन हो, इसी बात पर उसने गुस्सा में आकर गाली देते हुए वह बोला की तुम्हारा बाप हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम और तुम्हारा परिवार इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। तुमलोगों को अपने भाई के पक्ष में गवाही देने के लिए बोल दिया हूं। अगर मेरे भाई के पक्ष में गवाही नहीं दिलवाये तो तुमलोगों की खैर नहीं है। जिसके बाद सभी लोग डर गए और धमकी देने वाले व्यक्ति से पुनः पूछा कि आप कौन है। इसी बीच थाना के बड़ा बाबु आ गये तो वह व्यक्ति कोर्ट से बाहर जाने लगा। थोड़ी दूरी पर उस व्यक्ति के साथ चार-पांच अज्ञात व्यक्ति भी खड़ा थे तो उस व्यक्ति के बारे में बड़ा बाबू को बताया। टेन कोर्ट के गेट के बाहर में बड़ा बाबू ने उससे रोक करके उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया कि वह इस कांड का मुख्य अभियुक्त ओवैसी करणी उर्फ चुन्ना मुखिया का चचेरा भाई मो इमरान उर्फ लड्डन है ।वादी के आवेदन पर सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है । जमानत दिया जाएगा।
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