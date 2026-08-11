Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: अब पंचायतों में जीविका दीदी चलाएंगी सुधा बिक्री केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सहरसा जिले के सभी 135 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, जिसका संचालन जीविका करेगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। चयनित जीविका दीदियों को 60 हजार रुपए सहायता मिलेगी। सुधा बिक्री केंद्र से जीविका दीदियां अपनी आय बढ़ाएंगी। चयन प्रक्रिया में शार्टलिस्टिंग और लॉटरी शामिल होगी।

Saharsa News: अब पंचायतों में जीविका दीदी चलाएंगी सुधा बिक्री केंद्र

Saharsa News: सहरसा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सभी 135 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खुलेंगे। केंद्र का संचालन जीविका दीदी के हाथों रहेगा। सुधा बिक्री केंद्र संचालन के लिए जीविका ने चयन से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक लिए गए हैं। मिले आवेदनों और कागजातों की जांच, सत्यापन का काम किया जा रहा है। जीविका की संकुल स्तरीय संघ के द्वारा शॉटलिस्टिंग के बाद लॉटरी के जरिए सुधा बिक्री केंद्र संचालनकर्ताओं का चयन किया जाएगा। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक(डीपीएम) श्लोक कुमार ने कहा कि सुधा बिक्री केंद्र के लिए जीविका का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। जीविका की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दस हजार रुपए प्राप्त कर चुकी जीविका दीदियों को पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र संचालित करने का अवसर मिलेगा। मिले ऑनलाइन आवेदन और कागजातों के सत्यापन बाद लॉटरी के जरिए चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित दीदी को

ये भी पढ़ें: पंचायतों में खुलेगा सुधा बिक्री केंद्र

सुधा बिक्री केंद्र के लिए यह होगा अनिवार्य

सुधा बिक्री केंद्र के लिए जीविका दीदी के पास समूह की सक्रिय सदस्यता, अनुभव के अलावा एनआरएलएम का लो पॉयश आईडी होना अनिवार्य होगा। अपना दुकान अगर है तो उसकी रसीद की फोटोकॉपी देनी होगी। अगर अपनी दुकान नहीं है तो लीज पर दुकान लेकर उसकी फोटोकॉपी देनी होगी।

ये भी पढ़ें:दावा आपत्ति 14 अगस्त तक कर सकते हैं समर्पित

कॉम्फेड के सहयोग से होगी फाइनल प्रक्रिया

जीविका कॉम्फेड के सहयोग से जिले के सभी 135 पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की फाइनल प्रक्रिया पूरा करेगी। जीविका के डीपीएम श्लोक कुमार ने कहा कि दस अगस्त तक सत्यापन का काम पूरा करते लॉटरी के जरिए चयन की प्रक्रिया पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jeevika Saharsa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।