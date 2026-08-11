Saharsa News: अब पंचायतों में जीविका दीदी चलाएंगी सुधा बिक्री केंद्र

Saharsa News: सहरसा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सभी 135 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खुलेंगे। केंद्र का संचालन जीविका दीदी के हाथों रहेगा। सुधा बिक्री केंद्र संचालन के लिए जीविका ने चयन से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक लिए गए हैं। मिले आवेदनों और कागजातों की जांच, सत्यापन का काम किया जा रहा है। जीविका की संकुल स्तरीय संघ के द्वारा शॉटलिस्टिंग के बाद लॉटरी के जरिए सुधा बिक्री केंद्र संचालनकर्ताओं का चयन किया जाएगा। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक(डीपीएम) श्लोक कुमार ने कहा कि सुधा बिक्री केंद्र के लिए जीविका का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। जीविका की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दस हजार रुपए प्राप्त कर चुकी जीविका दीदियों को पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र संचालित करने का अवसर मिलेगा। मिले ऑनलाइन आवेदन और कागजातों के सत्यापन बाद लॉटरी के जरिए चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित दीदी को