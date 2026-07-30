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Saharsa News: 1.55 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास,निर्माण की तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर में बनहा चौक हनुमान मंदिर से स्टेशन चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया तेज हो गई है। लागत 1.55 करोड़ रुपये है। सड़क का निर्माण कांवड़ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाएगा। यह मार्ग बाजार पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है और बड़ी वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाएगा।

Saharsa News: 1.55 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास,निर्माण की तैयारी तेज

Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड संख्या-28 स्थित बनहा चौक हनुमान मंदिर से कानू टोला, हाई स्कूल पोखर होते हुए स्टेशन चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है।

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निर्णय एवं निरीक्षण

अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार राय के निर्देश पर बुधवार को बुडको की कनीय अभियंता पूजा कुमारी एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने प्रस्तावित सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता पूजा कुमारी ने बताया कि करीब 1.55 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 16 फीट चौड़ी सड़क का टेंडर, वर्क ऑर्डर एवं एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संवेदक को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा से पहले सड़क को श्रद्धालुओं के आवागमन योग्य बना दिया जाएगा।

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महत्व एवं लाभ

नगर कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने कहा कि यह मार्ग बाजार तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण बाईपास सड़क है। इसके निर्माण से बड़े वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। सभापति प्रतिनिधि हसन आलम ने बताया कि इस मार्ग से हर वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़िया गुजरते हैं, इसलिए सड़क निर्माण से श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिलेगी। उप सभापति प्रतिनिधि एवं वार्ड पार्षद विकास कुमार विक्की ने कहा कि सड़क बनने से स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग दोहराई। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद व बुडको के कई अधिकारी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

इस सड़क का निर्माण कब शुरू होगा?
निर्माण कार्य जल्दी शुरू कराने का निर्देश दिया गया है।
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