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Saharsa News: सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति हुए जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सोमवार को सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग पर तुलसियाही गांव के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल भेजा, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

Saharsa News: सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति हुए जख्मी

Saharsa News: सत्तर कटैया, एक संवाददाता। सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग पर तुलसियाही गांव के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से सहरसा की ओर जा रही एक पिकअप वैन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें बाइक चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर बिहरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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इधर पुरीख चौक के समीप रविवार देर शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बेला बगरोली गांव निवासी मछिंद्र शर्मा के रूप में हुई है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, सहरसा रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद चारपहिया वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बिहरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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