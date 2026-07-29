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Saharsa News: स्कूल बस कब्जा व रंगदारी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सोनवर्षा राज में एक निजी विद्यालय के संचालक दीपक कुमार ने आरोप लगाया है कि अंकित कुमार सिंह ने उनकी स्कूल बस को जबरन कब्जे में ले लिया और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा है। मामले की कार्रवाई के लिए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Saharsa News: स्कूल बस कब्जा व रंगदारी का आरोप

Saharsa News: सोनवर्षा राज। स्थानीय थाना क्षेत्र के मनोरी चौक स्थित एक निजी विद्यालय के संचालक ने स्कूल बस को जबरन कब्जे में लेकर उसे छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सोनवर्षा राज थाना में आवेदन दिया है। आवेदन के अनुसार, सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तरियामा वार्ड-6 निवासी एवं मनोरी चौक स्थित एक स्कूल के निदेशक दीपक कुमार ने वर्ष 2024 में बस संख्या बीआर 50पी 7322 को सौरबाजार थाना क्षेत्र के धमसैना निवासी अंकित कुमार सिंह से चोला फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण लेकर खरीदा था।आरोप है कि पूर्व मालिक अंकित कुमार सिंह ने मूल ऑनर बुक और अतिरिक्त चाबी देने के बहाने सहरसा के नया बाजार स्थित एक निजी विद्यालय में बुलाया, ताकि वाहन का फिटनेस और ट्रांसफर कराया जा सके।

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26 जुलाई को अंकित कुमार सिंह और उसके भाई मनीष कुमार सिंह ने चालक के साथ मारपीट कीऔर अतिरिक्त चाबी की मदद से बस लेकर चले गए। थानाध्यक्ष नागमणि ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

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