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Saharsa News: चोरी मामले में किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा की सदर थाना पुलिस ने मो अफसर नामक चोर को गिरफ्तार किया है, जो चोरी किया हुआ बैटरी रिक्शा अपने घर पर रखकर उसके पार्ट्स बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस की सूचना पर उसकी गिरफ्तारी हुई, और चोरी का रिक्शा परिवहन अधिकारी संतोष चौधरी का निकला। पूछताछ में और बैटरी चोरी का खुलासा हुआ।

Saharsa News: चोरी मामले में किया गिरफ्तार

Saharsa News: सहरसा। सदर थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की सुलिदाबांद निवासी मो अफसर अपने घर पर एक चोरी का बैट्री रिक्सा चुराकर रखा है एवं उसका पार्टस खोलकर बेचने वाला है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस वाहन को देखकर एक युवक भागने का प्रयास कर रहे मो अफसर को गिरफ्तार किया गया। उसके घर के दरबाजा पर लगा एक रिक्सा जिसका बैट्री खुला हुआ और आगे का विंड सिल्ड खुला हुआ हालत में पाया। छानबीन के दौरान वाहन स्वामी का नाम बनगांव निवासी संतोष चौधरी पता चला ।जिसका 30 जुलाई को रिक्शा दरवाजा से चोरी हुआ था।

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गिरफ्तार मो अफसर ने गहराई से पूछताछ करने पर बताया गया की बैट्री रिक्सा चोरी का है।वह हमेशा रिक्सा चोरी करके लाते हैं और उसका पाटर्स बैट्री, चक्का, खोलकर अलग-अगल दुकानकार को भ्रम में रखकर बेच देते है। पूछताछ के दौरान बताया की उक्त रिक्सा का बैट्री कबाड़ी दुकान पर काम करने वाले सुरज कुमार को यह कहकर बेचा कि यह उसके रिक्सा का एक्सापर्यड बैट्री है छानबीन के दौरान पुलिस को तीन अन्य बैटरी मिला।

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