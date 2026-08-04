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Saharsa News: न्यू कॉलोनी पोखर बनेगा शहर का नया आकर्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा में न्यू कॉलोनी पोखर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य अंतिम चरण में है। नगर निगम ने 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने निर्माण स्थिति की समीक्षा की। पोखर का उद्देश्य नागरिकों के लिए आकर्षक और सुविधाजनक स्थल बनाना है, जिसमें बोटिंग और सजावटी लाइटिंग शामिल हैं।

Saharsa News: न्यू कॉलोनी पोखर बनेगा शहर का नया आकर्षण

Saharsa News: सहरसा, संवाद सूत्र। शहर की पहचान को नया स्वरूप देने की दिशा में वार्ड संख्या-13 स्थित न्यू कॉलोनी पोखर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य ने अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सोमवार को नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

प्रोजेक्ट का विवरण

नगर आयुक्त ने कहा कि पोखर को शहरवासियों के लिए आकर्षक, स्वच्छ और सुविधायुक्त सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगामी चरण में पोखर के चारों ओर बैठने के लिए चेयर लगाई जाएंगी। इसके अलावा बोटिंग की सुविधा, आकर्षक सजावटी लाइटिंग, हरित पौधारोपण, डस्टबिन सहित अन्य जनसुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद यह स्थल नागरिकों के लिए पर्यटन, मनोरंजन और सुकून का प्रमुख केंद्र बन जाएगा।

निरीक्षण और अधिकारियों की उपस्थित

निरीक्षण के दौरान नगर प्रबंधक अभिसार कश्यप, कनीय अभियंता अजय कुमार रमन, टैक्स कलेक्टर रंजन कुमार रजक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। नगर निगम का कहना है कि शहर के सार्वजनिक स्थलों के विकास की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सहरसा की पहचान और नागरिक सुविधाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

न्यू कॉलोनी पोखर के विकास कार्य का वर्तमान स्थिति क्या है?
न्यू कॉलोनी पोखर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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