Saharsa News: एसडीओ कार्यालय का हाेगा अलग भवन

Saharsa News: सहरसा में सदर अनुमंडल कार्यालय का नया भवन निर्माण किया जाएगा। कलेक्ट्रेट से बाहर नए कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित की गई है। यह भवन तीन मंजिला होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यालय, न्यायालय कक्ष, और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कर्मचारियों और जनसामान्य को बेहतर सुविधा मिलेगी।

Saharsa News: सहरसा। कलेक्ट्रेट से बाहर सदर अनुमंडल कार्यालय संचालित किया जाएगा। नये सदर अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण की योजना बनाई गई है। कलेक्ट्रेट से पीछे सांख्यिकीय भवन के सामने सदर अनुमंडल कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। निर्माणाधीन लायर्स हाॅल के सामने चिन्हित जमीन पर पेड़ लगा हुआ है। चिन्हित जमीन लोक निर्माण विभाग यानी भवन निर्माण विभाग की है। इसलिए सदर अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा। जानकारी अनुसार अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण के लिए डीएम स्तर से जमीन की एनओसी के लिए लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया गया है। जमीन की एनओसी मिलने के बाद अनुमंडल कार्यालय भवन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी.

निर्माण योजना जानकारी अनुसार सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय भवन के माॅडल तहत ही सदर अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। नए कार्यालय भवन का निर्माण आधुनिक भवन के तर्ज पर कराया जाएगा।

भवन की सुविधाएं तीन मंजिला भवन में अलग अलग विभिन्न विभागों तहत एसडीओ कार्यालय और एसडीओ न्यायालय तथा डीसीएलआर कार्यालय एवं डीसीएलआर न्यायालय भवन सहित कई कार्यालय भवन का निर्माण होगा.

नया अनुमंडल कार्यालय भवन के निर्माण होने से अधिकारियों व कर्मचारियों कार्य करने में काफी सहूलियत मिलेगी.

सुविधाओं का ध्यान वहीं कामकाज के लिए आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। नए कार्यालय भवन में पदाधिकारी व कर्मियों को बैठकर कार्य करने के लिए अलग-अलग कमरों का प्रबंध रहेगा। न्यायालय कक्ष, विभिन्न विभागों के कार्यालय, अभिलेखागार, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, विद्युत व पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी

अभी कलेक्ट्रेट के भवन में संचालित हो रहा अनुमंडल कार्यालय ; अभी सदर अनुमंडल कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन में ही संचालित हो रहा है। जिसके साथ डीसीएलआर कार्यालय व कोर्ट भी कलेक्ट्रेट भवन में चल रहा है। हालांकि कलेक्ट्रेट भवन में जगह की काफी कमी भी महसूस हो रही है। वर्षों पूर्व बने भवन में सदर अनुमंडल कार्यालय संचालित होने से बहुत अधिक सुविधा नहीं मिल पा रही है.

कलेक्ट्रेट परिसर में बदलाव कलेक्ट्रेट परिसर की ओर खोला गया दरवाजा : सदर अनुमंडल कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन के पीछे कचहरी की ओर से कार्यालय गेट था। लेकिन तत्कालीन एसडीओ के द्वारा एसडीओ कार्यालय की रिमाॅडलिंग कर सदर एसडीओ कार्यालय गेट को कलेक्ट्रेट परिसर के तरफ कराया गया.