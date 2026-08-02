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Saharsa News: नारायणपुर गांव में कटाव तेज, नदी का जलस्तर सामान्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: कोसी नदी के जलस्तर सामान्य होने के बाद भी सत्तौर पंचायत के नारायणपुर गांव में तेज कटाव से विस्थापन का डर बढ़ गया है। कटाव रोधी कार्य में भ्रष्टाचार के कारण समस्या बढ़ गई है। हाटी पंचायत में भी कटाव से सड़क और विद्यालय प्रभावित हुए हैं।

Saharsa News: नारायणपुर गांव में कटाव तेज, नदी का जलस्तर सामान्य

Saharsa News: नवहट्टा, एक संवाददाता। कोसी नदी के जलस्तर सामान्य होने के बावजूद कोसी नदी के भीतर बसे सत्तौर पंचायत के नारायणपुर गांव में कटाव तेज होने से गांव में विस्थापन का भय समाने लगा है। गांव के समीप बड़े पैमाने पर जारी कटाव से जहां फसल नदी में समा गया है वही गांव में भी कटाव का भय बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले की गई कटाव रोधी कार्य में बड़े पैमाने पर की गई भ्रष्टाचार के कारण गांव में कटनिया लग गया है। मालूम हो कि जल संसाधन विभाग द्वारा महीनों पहले लाखों रुपए की लागत से एंटी रोजन कार्य किया गया था जिस कार्य में गुणवत्ता का अभाव होने से गांव में कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है。

कटाव का असर

हाटी पंचायत के वार्ड नं 1 व 2 सहित देवका गांव व सत्तासी टोला सहित हाटी गांव में कटाव की जद में सड़क, पूल व सरकारी विद्यालय आ गया है। बकुनिया पंचायत में जारी कटाव से महादलित टोला में उजड़ने का भय समाने लगा है। नौला पंचायत के रसलपुर में बीत दो सप्ताह से जारी कटाव से दो दर्जन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। नदी के जलस्तर में कमी होने से जहां नदी का जलस्तर स्थिर है वही नदी किनारे में कटाव से नदी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नारायणपुर गांव में कटाव से क्या समस्या हुई है?
नारायणपुर गांव में तेज कटाव के कारण विस्थापन का भय बढ़ गया है।
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