Saharsa News: नारायणपुर गांव में कटाव तेज, नदी का जलस्तर सामान्य

Saharsa News: नवहट्टा, एक संवाददाता। कोसी नदी के जलस्तर सामान्य होने के बावजूद कोसी नदी के भीतर बसे सत्तौर पंचायत के नारायणपुर गांव में कटाव तेज होने से गांव में विस्थापन का भय समाने लगा है। गांव के समीप बड़े पैमाने पर जारी कटाव से जहां फसल नदी में समा गया है वही गांव में भी कटाव का भय बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले की गई कटाव रोधी कार्य में बड़े पैमाने पर की गई भ्रष्टाचार के कारण गांव में कटनिया लग गया है। मालूम हो कि जल संसाधन विभाग द्वारा महीनों पहले लाखों रुपए की लागत से एंटी रोजन कार्य किया गया था जिस कार्य में गुणवत्ता का अभाव होने से गांव में कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है。