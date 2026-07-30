Saharsa News: तीस साल से पीएफ के लिए भटक रहे सेवानिवृत्तकर्मी
Saharsa News: सहरसा के गौतमनगर निवासी गजेन्द्र प्रसाद सिंह, जो 1996 में सेवानिवृत्त हुए थे, तीस साल से पीएफ का भुगतान पाने के लिए परेशान हैं। वे विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और अब कार्यालय जाने की शक्ति भी नहीं है।
Saharsa News: सहरसा, निज संवाददाता। तीस साल से पीएफ(प्रोविडेंट फंड) के लिए सेवानिवृत्त कर्मी भटक रहे हैं। शहर के गौतमनगर निवासी वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मी गजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वर्ष 1996 में डीईओ ऑफिस सहरसा में प्रधान लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ के लिए लगातार विभाग सहित अन्य कार्यालयों का चक्कर लगाते परेशान हैं। अब तक पीएफ नहीं मिला है। शिक्षा विभाग से पीएफ ऑफिस पटना जाने के लिए बोला गया, वहां भी गए पर कुछ नहीं हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, आरडीडीई, डीएम सहित अन्य अधिकारियों के यहां आवेदन देकर थक चुका है। वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मी का कहना है कि अस्वस्थ रहने और काफी उम्र होने के कारण अब कार्यालयों में जाने की हिम्मत नहीं हैं।
ज्येष्ठ पुत्र व्यवसायी संजय सिंह ने कहा कि डीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से अनुरोध है पीएफ का भुगतान जल्द किया जाय।
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