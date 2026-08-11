Saharsa News: फरियादियों के आवेदन का त्वरित करें निपटारा
Saharsa News: सहरसा में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन हुआ। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों के 24 परिवादी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। DIG डॉ. कुमार आशीष ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निपटारे के निर्देश दिए।
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में कोसी क्षेत्रान्तर्गत सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के 24 परिवादी अपनी अपनी समस्या को लेकर आये। पुलिस उप-महानिरीक्षक डॉ कुमार आशीष ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी परिवादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। परिवादियों की समस्याओं के त्वरित निपटारा के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कोसी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर विशेष रूप से जनता की समस्याओं को सुना जाता है और उनके समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है।
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