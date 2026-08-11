Saharsa News: समयबद्ध समाधान करें सुनिश्चित
Saharsa News: समयबद्ध समाधान करें सुनिश्चित सहरसा, नगर संवाददाता। जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में सेवा संवाद समाधान अनुसरण प्रणाली के अंतर्गत आयोजित सबका सम्मान, जीवन आसान कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं तक सहज एवं सरल पहुंच उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन एवं जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।आयोजित
जनसुनवाई में कुल 16 आवेदनों पर सुनवाई की गई तथा सभी मामलों के समयबद्ध निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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