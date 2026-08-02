Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: नवहट्टा: कलाकार चयन व व्यवस्थाओं पर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: बाबा राज राजेश्वर शिव मंदिर में 10 एवं 11 अगस्त को श्रावणी महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बजट बढ़ाने और आवश्यक सुविधाओं के लिए चर्चा की। स्थानीय लोगों ने बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की।

Saharsa News: नवहट्टा: कलाकार चयन व व्यवस्थाओं पर बैठक

Saharsa News: नवहट्टा, एक संवाददाता। बाबा राज राजेश्वर शिव मंदिर में 10 एवं 11 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव की तैयारियों को लेकर शनिवार को मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा ने की, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में चर्चा

बैठक में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार श्रावणी महोत्सव के आयोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के चयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आयोजन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि महज तीन लाख रुपये के सरकारी बजट में भव्य आयोजन करना कठिन होगा। उन्होंने बजट में वृद्धि करने, वाटरप्रूफ टेंट, बेहतर मंच व्यवस्था तथा प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने की मांग उठाई।

स्थानीय अधिकारियों का समर्थन

बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अश्विनी कुमार राय, नगर परिषद अधिकारी पंकज कुमार, बीडीओ प्रिया भारती, सीओ मोनी बहन, थानाध्यक्ष राहुल कुमार तथा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अरुणेश कुमार उर्फ सोना सिंह ने महोत्सव को सफल और आकर्षक बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। मंदिर समिति के सदस्य अरुण कुमार सिंह, मंटुन सिंह, अनिल कुमार सिंह, राजू सिंह, नारायण सिंह समेत उपस्थित स्थानीय लोगों ने व्यवस्थित श्रावणी महोत्सव आयोजित करने पर जोर दिया।

महत्वपूर्ण प्रश्न

श्रावणी महोत्सव कब आयोजित होगा?
श्रावणी महोत्सव 10 एवं 11 अगस्त को आयोजित होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।