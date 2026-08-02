Saharsa News: नवहट्टा: कलाकार चयन व व्यवस्थाओं पर बैठक
Saharsa News: बाबा राज राजेश्वर शिव मंदिर में 10 एवं 11 अगस्त को श्रावणी महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बजट बढ़ाने और आवश्यक सुविधाओं के लिए चर्चा की। स्थानीय लोगों ने बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की।
Saharsa News: नवहट्टा, एक संवाददाता। बाबा राज राजेश्वर शिव मंदिर में 10 एवं 11 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव की तैयारियों को लेकर शनिवार को मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा ने की, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में चर्चा
बैठक में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार श्रावणी महोत्सव के आयोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के चयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आयोजन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि महज तीन लाख रुपये के सरकारी बजट में भव्य आयोजन करना कठिन होगा। उन्होंने बजट में वृद्धि करने, वाटरप्रूफ टेंट, बेहतर मंच व्यवस्था तथा प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति सुनिश्चित कराने की मांग उठाई।
स्थानीय अधिकारियों का समर्थन
बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अश्विनी कुमार राय, नगर परिषद अधिकारी पंकज कुमार, बीडीओ प्रिया भारती, सीओ मोनी बहन, थानाध्यक्ष राहुल कुमार तथा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अरुणेश कुमार उर्फ सोना सिंह ने महोत्सव को सफल और आकर्षक बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। मंदिर समिति के सदस्य अरुण कुमार सिंह, मंटुन सिंह, अनिल कुमार सिंह, राजू सिंह, नारायण सिंह समेत उपस्थित स्थानीय लोगों ने व्यवस्थित श्रावणी महोत्सव आयोजित करने पर जोर दिया।
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