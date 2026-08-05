Saharsa News: कब तक टार्च की रोशनी में होगा इलाज!

Saharsa News: सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त सहरसा सदर अस्पताल में बिजली व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर मरीजों की पीड़ा बनकर सामने आई है। सोमवार की देर शाम बिजली आपूर्ति बाधित होते ही अस्पताल के कई वार्ड अंधेरे में डूब गए। पंखे बंद हो गए, उमस बढ़ गई और मरीजों का इलाज मोबाइल की फ्लैश व टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तब भी बैकअप व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया और आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दिघीया निवासी राजेंद्र यादव, जिनका ऑपरेशन हुआ है, पिछले सात दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी नंदन देवी हाथ से पंखा झलते हुए कहती हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज को गर्मी और उमस में काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बिजली अक्सर घंटों गायब रहती है। इसी वजह से उन्होंने मजबूरी में हाथ पंखा खरीदकर रख लिया है। वहीं सौर बाजार की देवकी देवी अपने पति बुद्धिनाथ शर्मा को एक्सरे की झोली से हवा देती नजर आईं। उन्होंने बताया कि उनके पति पेड़ से गिरने के बाद सोमवार सुबह अस्पताल में भर्ती हुए। शाम में बिजली चली गई तो वार्ड में गर्मी असहनीय हो गई। उन्होंने कहा, जो पहले से भर्ती थे, उन्हें पता था इसलिए हाथ पंखा लेकर आए थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब पति की बेचैनी बढ़ी तो एक्सरे की झोली से ही हवा देने लगी। यह पहली घटना नहीं है। 27 जुलाई को बिजली कटने के कारण सदर अस्पताल की सीटी स्कैन सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ा, जबकि कई लोगों को निजी केंद्रों का रुख करना पड़ा। इससे पहले 25 जुलाई को भी बिजली गुल होने के बाद करीब एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई थीं। इससे भी गंभीर बात यह है कि पूर्व में सदर अस्पताल में बिजली गुल होने के दौरान टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने की घटना सामने आ चुकी है। कई अवसरों पर डीजल नहीं रहने के कारण जनरेटर समय पर नहीं चल सका और अस्पताल की सेवाएं बाधित रहीं। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। बार-बार सामने आ रही ऐसी घटनाएं मॉडल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। यदि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर निर्बाध बिजली और प्रभावी बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लगातार शिकायतों और घटनाओं के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मी पर कार्रवाई नहीं होना भी कई प्रश्न खड़े करता है। लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, जवाबदेही तय करने तथा बिजली और जनरेटर व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े。