Saharsa News: कब तक टार्च की रोशनी में होगा इलाज!
Saharsa News: सहरसा सदर अस्पताल में बिजली व्यवस्था की बदहाली से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। कई वार्ड रात में अंधेरे में डूब गए और मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। अस्पताल की बैकअप व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की समीक्षा की और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
Saharsa News: सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त सहरसा सदर अस्पताल में बिजली व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर मरीजों की पीड़ा बनकर सामने आई है। सोमवार की देर शाम बिजली आपूर्ति बाधित होते ही अस्पताल के कई वार्ड अंधेरे में डूब गए। पंखे बंद हो गए, उमस बढ़ गई और मरीजों का इलाज मोबाइल की फ्लैश व टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तब भी बैकअप व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया और आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दिघीया निवासी राजेंद्र यादव, जिनका ऑपरेशन हुआ है, पिछले सात दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी नंदन देवी हाथ से पंखा झलते हुए कहती हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज को गर्मी और उमस में काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बिजली अक्सर घंटों गायब रहती है। इसी वजह से उन्होंने मजबूरी में हाथ पंखा खरीदकर रख लिया है। वहीं सौर बाजार की देवकी देवी अपने पति बुद्धिनाथ शर्मा को एक्सरे की झोली से हवा देती नजर आईं। उन्होंने बताया कि उनके पति पेड़ से गिरने के बाद सोमवार सुबह अस्पताल में भर्ती हुए। शाम में बिजली चली गई तो वार्ड में गर्मी असहनीय हो गई। उन्होंने कहा, जो पहले से भर्ती थे, उन्हें पता था इसलिए हाथ पंखा लेकर आए थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब पति की बेचैनी बढ़ी तो एक्सरे की झोली से ही हवा देने लगी। यह पहली घटना नहीं है। 27 जुलाई को बिजली कटने के कारण सदर अस्पताल की सीटी स्कैन सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ा, जबकि कई लोगों को निजी केंद्रों का रुख करना पड़ा। इससे पहले 25 जुलाई को भी बिजली गुल होने के बाद करीब एक घंटे से अधिक समय तक अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई थीं। इससे भी गंभीर बात यह है कि पूर्व में सदर अस्पताल में बिजली गुल होने के दौरान टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने की घटना सामने आ चुकी है। कई अवसरों पर डीजल नहीं रहने के कारण जनरेटर समय पर नहीं चल सका और अस्पताल की सेवाएं बाधित रहीं। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। बार-बार सामने आ रही ऐसी घटनाएं मॉडल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। यदि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर निर्बाध बिजली और प्रभावी बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लगातार शिकायतों और घटनाओं के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मी पर कार्रवाई नहीं होना भी कई प्रश्न खड़े करता है। लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, जवाबदेही तय करने तथा बिजली और जनरेटर व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े。
खबर के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग
हिंदुस्तान में सदर अस्पताल के वार्ड अंधेरे में, टॉर्च बना सहारा शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सिविल सर्जन डॉ राज नारायण प्रसाद स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की बिजली व्यवस्था व जनरेटर संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रभारी अधीक्षक डॉ एसके आजाद, अस्पताल प्रबंधक सिंपी समेत अन्य चिकित्सकों एवं कर्मियों के साथ पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बिजली बाधित होने के दौरान मरीजों को हुई परेशानी, टॉर्च की रोशनी में इलाज तथा जनरेटर समय पर चालू नहीं होने के कारणों की जानकारी ली गई। सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि बिजली संकट के दौरान मरीजों और परिजनों को हुई कठिनाइयों की जानकारी उन्हें मिली है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किस परिस्थिति में जनरेटर चालू नहीं हो सका, इसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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