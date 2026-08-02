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Saharsa News: पामा में खेतों के बिजली केबल काट ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: पतरघट प्रखंड के पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए केबल की चोरी हुई है। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। मामला पस्तपार थाना में दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

Saharsa News: पामा में खेतों के बिजली केबल काट ले गए चोर

Saharsa News: पतरघट, एक संवाददाता। पतरघट प्रखंड की पामा पंचायत में कृषि एवं घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए लगाए गए एलटी और एचटी केबल की चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 3.51 लाख रुपये की क्षति हुई है। मामले में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पतरघट के कनीय अभियंता ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध पस्तपार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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जांच की जानकारी

जांच में पाया गया था केबल चोरी का मामला: बिजली विभाग के कनीय अभियंता स्वराज आनंद ने थाना को दिए आवेदन में बताया कि विगत माह पामा पंचायत में कृषि पटवन एवं घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए विद्युत तार चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद उन्होंने कर्मियों शंकर कुमार, संजीत कुमार और राजीव कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि पामा पंचायत के वार्ड संख्या-10 में अनिल सिंह के खेत के समीप पांच पोल का एलटी केबल एवं 17 पोल का एचटी केबल काटकर चोरी कर लिया गया।

चोरी का प्रभाव

वहीं सीताराम सिंह के खेत के पश्चिम दिशा में 17 पोल का एलटी केबल तथा नौ पोल का एचटी केबल भी काटकर चोर ले गए। कनीय अभियंता के अनुसार इस चोरी से एनबीपीडीसीएल को 3,50,994 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों को धान की खेती और पटवन कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पस्तपार थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

पामा पंचायत में केबल चोरी किसके द्वारा की गई थी?
केबल चोरी अज्ञात चोरों द्वारा की गई थी।
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