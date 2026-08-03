Saharsa News: छापेमारी: बिहरा में 800 बोतल नशीली दवा बरामद
Saharsa News: बिहरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए 800 बोतल नशीली दवा बरामद की। थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के अनुसार, यह दवा बिहरा गांव में उपलब्ध थी। पुलिस ने कार्रवाई की और तस्कर फरार हो गए हैं। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है और उचित कार्यवाही की जा रही है।
Saharsa News: सत्तर कटैया, एक संवाददाता। बिहरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहरा में छापेमारी अभियान चला कर 800 बोतल नशीली दवा बरामद किया। बिहरा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहरा गांव में नशीली दवा का कारोबार किया जा रहा है एवं काफी संख्या में घरों में नशीली दवा उपलब्ध है। थानाध्यक्ष ने बताया कि एक टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमें बिहरा से मुनेश्वर मुखिया, टुनटुन मुखिया एवं मिथिलेश मुखिया के घर से 800 बोतल नशीली दवा बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को देख तस्कर फरार हो गया।
बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है।
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