Saharsa News: बिजली तार चोरी में छह संदिग्ध हिरासत में

Saharsa News: सौरबाजार में बिजली तार चोरी की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आसूचना इकाई के सहयोग से छापेमारी कर आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच टीम चोरी के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जुटी हुई है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इससे चोरी की घटनाओं पर असर पड़ेगा।

Saharsa News: सौरबाजार, संवाद सूत्र। बिजली तार चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सौरबाजार थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की। जिला आसूचना इकाई के सहयोग से चलाए गए अभियान में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सभी से थाने में गहन पूछताछ की जा रही है।

जांच प्रक्रिया पुलिस सूत्रों के अनुसार बिजली तार चोरी के कई मामले दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पुलिस ने सौरबाजार थाना क्षेत्र के अजगैबा भवानीपुर में छापेमारी कर चार से पांच लोगों को हिरासत में लिया। वहीं सदर थाना पुलिस के सहयोग से सदर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग के एक संवेदक के यहां भी जांच-पड़ताल की गई।

आगे की कार्रवाई बুধবার तड़के करीब चार बजे सुबेदारी टोला स्थित संवेदक के ठिकाने पर भी पुलिस टीम पहुंची और आवश्यक जानकारी जुटाई। अनुसंधान टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी किए गए बिजली तार कहां बेचे जाते थे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।

स्थानीय प्रतिक्रिया सौरबाजार थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि बिजली तार चोरी के मामले के अनुसंधान के दौरान कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पूरे गिरोह और चोरी के नेटवर्क का उद्भेदन किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि लोगों को उम्मीद है कि इससे बिजली तार चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।