Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: बिजली तार चोरी में छह संदिग्ध हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सौरबाजार में बिजली तार चोरी की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आसूचना इकाई के सहयोग से छापेमारी कर आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच टीम चोरी के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जुटी हुई है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इससे चोरी की घटनाओं पर असर पड़ेगा।

Saharsa News: बिजली तार चोरी में छह संदिग्ध हिरासत में

Saharsa News: सौरबाजार, संवाद सूत्र। बिजली तार चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सौरबाजार थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की। जिला आसूचना इकाई के सहयोग से चलाए गए अभियान में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सभी से थाने में गहन पूछताछ की जा रही है।

जांच प्रक्रिया

पुलिस सूत्रों के अनुसार बिजली तार चोरी के कई मामले दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पुलिस ने सौरबाजार थाना क्षेत्र के अजगैबा भवानीपुर में छापेमारी कर चार से पांच लोगों को हिरासत में लिया। वहीं सदर थाना पुलिस के सहयोग से सदर थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग के एक संवेदक के यहां भी जांच-पड़ताल की गई।

आगे की कार्रवाई

बুধবার तड़के करीब चार बजे सुबेदारी टोला स्थित संवेदक के ठिकाने पर भी पुलिस टीम पहुंची और आवश्यक जानकारी जुटाई। अनुसंधान टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी किए गए बिजली तार कहां बेचे जाते थे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

सौरबाजार थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि बिजली तार चोरी के मामले के अनुसंधान के दौरान कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पूरे गिरोह और चोरी के नेटवर्क का उद्भेदन किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि लोगों को उम्मीद है कि इससे बिजली तार चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सौरबाजार पुलिस ने कब कार्रवाई की?
सौरबाजार थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।