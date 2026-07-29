Saharsa News: धराए शराब तस्करों को भेजा गया जेल
Saharsa News: सहरसा में सदर थाना पुलिस ने संतनगर में शराब के कारोबार में लिप्त एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। शंकर दास के पास 14.46 लीटर अवैध शराब मिली। इसके अतिरिक्त, नरियार वार्ड में भी अवैध शराब और कफ सिरप के साथ आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने कुल 17.50 लीटर शराब और 155 बोतल कफ सिरप बरामद किया।
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार की देर रात संतनगर में शराब साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की संतनगर वार्ड 18 निवासी शंकर दास अपने घर पर विदेशी शराब बेच रहा है। रात करीब 11 बजे उस के घर के पास पहुंची पुलिस वाहन को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा। जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया एवं निगरानी में लिया गया। तलाशी के कम में घर के सीढ़ी पर रखा एक बोरा, एक थैला एवं एक कार्टन बरामद हुआ। जिसमें से बोरा एवं थैला से करीब कुल 14.46 लीटर अवैध विदेशी शराब मिला。
नरियार वार्ड में कार्रवाई
वहीं नरियार वार्ड 11 में पुलिस को सूचना मिली कि हरेराम दास अपने घर से भाई बैजु कुमार एवं सहयोगीसोनु कुमार, मौसम कुमार , रवि कुमार, पप्पु कुमार साथ मिलकर अवैध शराब एवं कोडिन युक्त सीरफ का कारोबार करता है। जिस पर आरोपियों के घर के पुलिस पहुंची तो सभी भागने लगे जिसमें से नरियार निवासी बैजु कुमार को पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी में घर से करीब 17.50 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब फर्स पर एक बोरा से 155 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। दोनों स्कूटी से 12.50 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ।
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