Saharsa News: नाथ बाबा पोखर से युवक का शव हुआ बरामद

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के टीओपी-2 अंतर्गत कहरा नाथ बाबा पोखर से गुरुवार को 22 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। शव मिलने के बाद देर शाम आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में शीशे के बोतल से हमला कर दिया। साथ हीं शव को लेकर रिफ्यूजी कालोनी जाम कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान बरियाही पंचायत के कहरा वार्ड-14 निवासी रामलखन कामत के 22 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है।

शव मिलने घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ आलोक कुमार, सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना को लेकर मृतक के पिता रामलखन कामत ने जमीन विवाद में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पिता ने बताया कि बुधवार को वह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पक्ष के लोग पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उन्हें खेत से भगा दिया। इसके बाद मामले को लेकर विपक्षी द्वारा ही थाना में आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि टीओपी-2 पुलिस उन्हें सदर थाना लेकर गई। जहां देर रात तक जमीन से संबंधित सभी कागजात की जांच की गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।पिता ने आरोप लगाया कि इसी जमीन विवाद के कारण उनके पुत्र सोनू कुमार की हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया गया। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की। एसडीपीओ ने बताया कि एसएफएल की टीम मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। उन्होंने कहा पीड़ित परिवार द्वारा जमीनी विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर दोषी पर जल्द कर्रवाई की जाएगी।