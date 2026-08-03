Saharsa News: तीन दिन बाद भी अभियुक्तों की नहीं हो सकी गिरफ्तारी
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना के कहरा नाथ बाबा पोखर समीप गुरुवार को 22तीन दिन बाद भी अभियुक्तों की नहीं हो सकी गिरफ्तारी
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना के कहरा नाथ बाबा पोखर समीप गुरुवार को 22 वर्षीय युवक के शव बरामदगी मामले में अभी तक एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक के पिता ने सात नामजद व दस अज्ञात अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया है।
पिता की शिकायत
पीड़ित पिता रामकिशन कामत ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 29 जुलाई को सुबह दस बजे अपना खेत जोतने गया था। इसी दौरान अनिल पोद्दार, अरविंद पोद्दार, श्यामल पोद्दार, आशीष पोद्दार, नीतीश कुमार, अजीत साह, कंचन साह एवं दस अज्ञात अपराधी प्रवृत्ति के लोगों हाथ में लाठी और लोहे का रड लेकर अए। अनिल पोद्दार गालीगलौज करते हुए कहना लगा की तुम्हारी इतनी औकात की मेरा जमीन जोतने आ गया जिस पर यह जबाव देने पर कि जमीन मेरा है आप कब्जा मत किजिए। गाली देते हुए अनिल पोद्दार के कहने पर सभी मारपीट कर अधमरा कर दिया।
युवक का अपहरण
अगले दिन 30 जुलाई को मैंने अपने बेटा सोनु कुमार को दोपहर नाथ बाबा पोखर पूर्वी घाट पास छोड़ कर परिसर में बैठ गया। कुछ देर बाद जब घाट पर गया तो वहां बेटा दिखाई नहीं दिया। आवाज लगाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। बसबिट्टी से आगे गया तो सभी मेरे पुत्र को टांग कर व हाथ पकड़ कर घसीटते हुए उसे पोखर में फेंक भागने लगा। वे पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए उनलोगों की ओर दौड़ा लेकिन सभी काले रंग के चार चक्का वाहन व एक बाइक पर भाग गए।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।