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Saharsa News: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित सात हुए नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा में 22 वर्षीय युवक के शव मिलने के बाद उसके पिता ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को कुछ व्यक्तियों ने जमीन विवाद के चलते पीट-पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस जांच जारी है।

Saharsa News: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित सात हुए नामजद

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के कहरा नाथ बाबा पोखर समीप गुरुवार को 22 वर्षीय युवक के शव बरामदगी मामले में मृतक के पिता ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित सात नामजद व दस अज्ञात अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया है। नामजद श्यामल पोद्दार भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद पर है। भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। पीड़ित पिता रामकिशन कामत ने बताया कि वह 29 जुलाई को सुबह दस बजे अपना खेत जोतने गया था । इसी दौरान अनिल पोद्दार, अरविंद पोद्दार, श्यामल पोद्दार, आशीष पोद्दार, नीतीश कुमार, अजीत साह, कंचन साह एवं दस अज्ञात अपराधी प्रवृत्ति के लोगों साथ आया।

सभी के हाथ में लाठी और लोहे का रड था। अनिल पोद्दार गालीगलौज करते हुए कहना लगा की तुम्हारी इतनी औकात की मेरा जमीन जोतने आ गया ।जिस पर उसे जबाव दिया की जमीन मेरा है आप कब्जा मत किजिए। जिसके बाद वह धमकी देने लगा की दुबारा खेत पर आया तो खानदान खत्म कर दूंगा, सड़क किनारे लाश फिकवा दूंगा । गाली देते हुए अनिल पोद्दार आदेश दिया की इसे जमीन में गाड़ दो, ताकि दुबारा कोई इस जमीन पर आने की गुस्ताखी न करे। जिसके बाद सभी मारपीट कर अधमरा कर दिया । सभी लोगों का पैर पकड़ कर किसी तरह जान बचाकर घर जाना चाहा । लेकिन सभी लोगों ने पुलिस बुलाकर थाना में बंद कर दिया। जहां पूछताछ के बाद मुझे रात में छोड़ दिया गया। अगले दिन 30 जुलाई को मैं और मेरा बेटा सोनु कुमार दोपहर 12 बजे गाय चराने के लिए नाथ बाबा पोखर पूर्वी घाट गया। बेटे को छोड़ कर परिसर में बैठ गया। कुछ देर बाद जब घाट पर गया तो वहां बेटा दिखाई नहीं दिया। आवाज लगाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला । उसे तलाश करने घर गया तो वहां भी नहीं मिला। जिसके बाद बसबिट्टी से आगे गया दो कुछ लोग दिखाई दिए। उनलोगों को आवाज देकर पूछने लगा और आगे बढ़ने लगा। मुझे अपनी ओर आता देख सभी दौड़ने लगे । जब तक कुछ समझ पाता तब तक सभी मेरे पुत्र को टांग कर व हाथ पकड़ कर घसीटते हुए उसे पोखर में फेंक भागने लगा। मे पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए उनलोगों की ओर दौड़ा लेकिन सभी काले रंग के चार चक्का वाहन व एक बाइक पर भाग गए।

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