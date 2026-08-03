Saharsa News: आकाशीय बिजली से दो मवेशी की मौत
Saharsa News: सौरबाजार थाना क्षेत्र के कांप पूर्वी पंचायत में रविवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो मवेशियों की मौत हो गई। किसान जेनी यादव ने बताया कि उनकी भैंसें पेड़ के पास बंधी थीं। इस घटना से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और मुआवजे की मांग की जा रही है।
Saharsa News: सौरबाजार संवाद सूत्र। सौरबाजार थाना क्षेत्र के कांप पूर्वी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 03 ठेंगहा में रविवार की सुबह हो रही झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मवेशी की मौत हो गयी है। इस संबंध में पीड़ित किसान ठेंगहा गांव निवासी जेनी यादव ने बताया कि मेरा दो भैंस घर के नजदीक ही एक पेड़ के पास बांधा हुआ था। उसी समय हो रही बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गयी है। जिससे मुझे लाखो रुपए की क्षति हो गई है, पीड़ित किसान ने सहित अन्य लोगों ने मुआवजा की मांग की है।
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