Saharsa News: टेली कंसल्टेशन सेवा: सहरसा 28वें व मधेपुरा 35 वें नंबर पर
Saharsa News: कोसी क्षेत्र के तीनों जिले स्वास्थ्य सेवा के मामले में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। टेली-कंसल्टेशन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सहरसा 28वें, सुपौल 25वें और मधेपुरा 35वें स्थान पर है। औरंगाबाद राज्य में पहले स्थान पर है, जबकि शिवहर सबसे निचले पायदान पर है।
Saharsa News: सहरसा। लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के मामले में कोसी क्षेत्र के तीनों जिले का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची मुताबिक टेली-कंसल्टेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के मामले में कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय का जिला सहरसा 28वें नंबर पर है।
स्वास्थ्य सेवा की रैंकिंग
सुपौल 25वें और मधेपुरा 35वें नंबर पर है। राज्य में पहले नंबर पर औरंगाबाद जिला है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर सीमांचल का व्यवसायिक हब कहा जाने वाला जिला पूर्णिया है। गोपालगंज चौथे, भागलपुर पांचवें, वैशाली छठे, सीतामढ़ी सातवें, पश्चिम चंपारण आठवें, बेगूसराय नौवें और कटिहार दसवें नंबर पर है। मुजफ्फरपुर 11वें, मधुबनी 12वें, सिवान 13वें, पूर्वी चंपारण 14वें, गया 15वें, नालंदा 16वें, मुंगेर 17वें, सारण 18वें, किशनगंज 19वें और अररिया 20वें नंबर पर है। रोहतास 21वें, समस्तीपुर 22वें, कैमूर 23वें, जमुई 24वें, दरभंगा 26वें, भोजपुर 27वें, बांका 29वें और लखीसराय 30वें स्थान पर है। बक्सर 31वें, नवादा 32वें, शेखपुरा 33वें, खगड़िया 34वें, अरवल 36वें और जहानाबाद 37वें नंबर पर है। सबसे निचले पायदान पर शिवहर जिला है। एक से 31 जुलाई तक टेली-कंसल्टेशन के जरिए जिलों में लोगों के घरों तक पहुंचाई गई स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर यह सूची तैयार की गई है।
सहरसा जिले में टेली-कंसल्टेशन की स्थिति
सहरसा में 10 हजार 87 लोगों ने टेली-कंसल्टेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। पड़ोसी जिले सुपौल के 11 हजार 492 और मधेपुरा के 7357 लोगों ने इस तरह की सुविधा का लाभ लिया। भागलपुर के 33 हजार 757, बेगूसराय के 26 हजार 918, मुजफ्फरपुर के 25 हजार 176, मधुबनी के 24 हजार 764, मुंगेर के 18 हजार 860 और खगड़िया के 7369 लोगों ने टेली-कंसल्टेशन सेवा ली। सबसे अधिक औरंगाबाद में 48 हजार 438 और सबसे कम शिवहर में 5973 लोगों ने इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। बिहार की राजधानी पटना में 48 हजार 224 लोगों ने टेली-कंसल्टेशन सेवा ली।
सीमांचल के जिलों का प्रदर्शन
सीमांचल के जिलों में पूर्णिया सबसे आगे रहा, यहां 42 हजार 729 लोगों ने टेली-कंसल्टेशन सुविधा का लाभ उठाया। कटिहार के 26 हजार 321, किशनगंज के 16 हजार 977 और अररिया के 15 हजार 13 लोगों ने इस तरह की सेवा का लाभ लिया।
स्वास्थ्य परामर्श लेने का तरीका
स्वास्थ्य परामर्श का इस तरह से लें लाभ: सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे स्वास्थ्य परामर्श और शिकायत सुविधा का लाभ टॉल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर लिया जा सकता है। लोग गूगल स्टोर से ऐप लोड कर ई-संजीवनी ओपीडी के जरिए घर बैठे परामर्श पा सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।