Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: कारा सुधार समिति के सभापति ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सहरसा की नगर संवाददाता के अनुसार, कारा सुधार समिति की सभापति निशा सिंह ने सोमवार को मंडल कारा सहरसा का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन गुणवत्ता, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं का अवलोकन किया। बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।

Saharsa News: कारा सुधार समिति के सभापति ने लिया जायजा

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। कारा सुधार समिति की सभापति निशा सिंह ने सोमवार को मंडल कारा सहरसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभापति ने कारा की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था एवं पुनर्वास से जुड़े पहलुओं का अवलोकन किया। सभापति ने निरीक्षण के दौरान कारा के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया । बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी गंभीरता से सुनी। कारा सुधार समिति की सभापति के साथ सदस्य के रूप में कोढ़ा विधायक कविता देवी एवं बेलसंड विधायक अमित सिंह रानू सहित अन्य मौजूद थे।

काराधीक्षक निरंजन कुमार पंडित ने बताया कि कारा सुधार समिति की सभापति व अन्य सदस्यों ने मंडल कारा सहरसा का निरीक्षण किया । काराओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।