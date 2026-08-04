Saharsa News: कारा सुधार समिति के सभापति ने लिया जायजा

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। कारा सुधार समिति की सभापति निशा सिंह ने सोमवार को मंडल कारा सहरसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभापति ने कारा की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था एवं पुनर्वास से जुड़े पहलुओं का अवलोकन किया। सभापति ने निरीक्षण के दौरान कारा के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया । बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी गंभीरता से सुनी। कारा सुधार समिति की सभापति के साथ सदस्य के रूप में कोढ़ा विधायक कविता देवी एवं बेलसंड विधायक अमित सिंह रानू सहित अन्य मौजूद थे।