Saharsa News: स्लुईस गेट सुचारू रूप से हो संचालित

Saharsa News: सलखुआ, एक संवाददाता। विधायक संजय कुमार सिंह ने पुलों और सलुइस गेट का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। जलकुंभी की सफाई और जलजमाव से बचाव का भी ध्यान रखने को कहा।

Saharsa News: सलखुआ, एक संवाददाता। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को सलख़ुआ प्रखंड के चौराही, कोरलाहा एवं लगजोड़ा पुल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसी को लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि पुलों पर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया。

जलजमाव से बचाव वहीं प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के 123.670 किलोमीटर बिंदु पर स्थित सितुआहा कोसी बांध के सलुइस गेट का शुक्रवार को विधायक संजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान फाटक पर जमा जलकुंभी तथा मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए गेट बंद किए जाने से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत पर उन्होंने स्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सीओ रवि कुमार, बीडीओ वीरेन्द्र कुमार, कोपरिया डिवीजन के एसडीओ अमित कुमार एवं जेई ताजवार निशांत राजा को आवश्यक निर्देश देते हुए सलुइस गेट की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जलकुंभी की तत्काल सफाई कराने और सीपेज से जुड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

अधिकारियों को निर्देश विधायक ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि सलुइस गेट की नियमित निगरानी से तटबंध के बाहर बसे गांवों और किसानों के खेतों में जलजमाव की समस्या से बचा जा सकेगा।