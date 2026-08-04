Saharsa News: उमसभरी गर्मी के बीच दोपहर हल्की बारिश
Saharsa News: सहरसा में उमसभरी गर्मी के बीच सोमवार को शहर और जिले में बारिश हुई। हवा न चलने के कारण तापमान में राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार की झमाझम बारिश के बाद सोमवार को फिर से बारिश से कई मोहल्लों में पानी भर गया।
Saharsa News: सहरसा। उमसभरी गर्मी के बीच सोमवार को दोपहर बाद शहर सहित जिले के कई हिस्से में बारिश हुई।हालांकि हवा नहीं चलने से बारिश के बाद भी उमसभरी गर्मी जारी रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार की सुबह झमाझम बारिश के बाद सोमवार को भी हुई बारिश से बारिश से कई मोहल्ले में पानी में लग गया।
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