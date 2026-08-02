Saharsa News: लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव का शृंगार और रुद्राभिषेक शुरू
Saharsa News: बनगांव के गोसाईजी कुटी परिसर में लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन माह के अवसर पर विशेष श्रावणी श्रृंगार पूजा और रुद्राभिषेक का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन भगवान शिव का भव्य श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की गई। वाणेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
Saharsa News: कहरा, एक संवाददाता। बनगांव गोसाईजी कुटी परिसर स्थित प्राचीन लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन माह के अवसर पर विशेष श्रावणी श्रृंगार पूजा एवं रुद्राभिषेक शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन भगवान शिव का विभिन्न सुगंधित एवं रंग-बिरंगे फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद गाय का दूध, दही, घी, गंगाजल तथा अन्य पूजन सामग्रियों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की गई। पूजा के उपरांत गोसाईजी के भजनी दल ने संत लक्ष्मीनाथ गोसाईं रचित शिव भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दी,आयोजन समिति के सदस्य वीरेंद्र मिश्र ने बताया कि क्षेत्र में सावन भर प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक की यह परंपरा करीब दो दशक पूर्व शुरू हुई थी।
तब से प्रत्येक संध्या लगभग एक दर्जन आचार्य एवं पंडित लक्ष्मेश्वर नाथ शिवलिंग का श्रृंगार कर पूजा- अर्चना कराते हैं। इधर सावन शुरू होते ही देवना स्थित वाणेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं चैनपुर के नीलकंठ महादेव, रहुआमनी के अमोल नर्मदेश्वर नाथ, पड़री के लालेश्वर नाथ, दिघिया के पारसमनी नाथ एवं अन्य शिवालयों में पूजा होगी।
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