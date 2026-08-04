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Saharsa News: पार्टी होते ही बहू जेवरात और रुपये लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा में शादी के बाद बहु द्वारा जेवरात चुराने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने बताया कि विवाह के बाद बहु ने 23 लाख के जेवर और 87 हजार रुपये चुरा लिए। इस साजिश का खुलासा पूर्व की रिकॉर्डिंग से हुआ, जिसमें साजिश के बारे में जानकारी दी गई थी। शिकायत दर्ज की गई है।

Saharsa News: पार्टी होते ही बहू जेवरात और रुपये लेकर फरार

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। साजिश के तहत शादी कराने और रिसेप्शन के बाद बहु के जेवरात लेकर फरार होने का मामला आया है। पीड़ित पिता ने सदर थाना में आवेदन देकर बताया कि उन्होने अपने पुत्र जय भारती का पूर्णिया जिले के कजहा कोठी निवासी शंकर राम की बेटी श्वेता कुमारी से 12 जुलाई को नवगछिया तेतरी मंदिर में आदर्श विवाह सम्पन्न करवाया। इस विवाह में शंकर राम , बबीता देवी, रेशमा देवी, प्रसाद राम, शवनम देवी, पार्वती देवी उपस्थित थे ।

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शादी के बाद की घटना

विवाहोपरान्त श्वेता कुमारी को विदा कर अपने घर सदर थाना क्षेत्र के वार्ड 41 यदुवंश नगर लाया । जहां 26 जुलाई को रिशेपसन हुआ। जहां सभी व्यक्तियों ने आपराधिक षडयंत्र रचकर साजिश के तहत श्वेता कुमारी को मेरे घर से सारा सामान लेकर भाग जाने को कहा। बीते 31 जुलाई को सुबह दस बजे मैं विद्यालय गया हुआ था। मेरा पुत्र स्नान करने गया हुआ था। घर में बच्चे थे जिसका फायदा उठाकर श्वेता कुमारी घर का सारा जेवरात कीमत करीब 23 लाख रूपये एवं 87 हजार रूपया लेकर भाग गई। जब पुत्र स्नान के बाद आया तो पत्नी को घर में नहीं देखा उसे ढूंढने निकला। लेकिन वह नहीं मिली।

साजिश का खुलासा

पीड़ित ने बताया कि पुर्व में मेरी साली द्वारा जब बात किया गया तो उन्होंने पहले से रचे साजिश के बारे में बताया। जिसे फोन द्वारा रिकॉर्ड कर मुझे भेज दिया गया। जिसको सुनने के बाद पता चला कि शंकर राम द्वारा साजिश रचकर तथा अनैतिक लाभ पाने के उद्देश्य से हमलोगों को फंसाने के लिए यह विवाह करवाया। रिकार्डिंग में आत्महत्या कर सब को फंसाने तक की बात कहीं गई है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है ।

सामान्य प्रशन

इस घटना में पीड़ित पिता ने क्या बताया?
पीड़ित पिता ने बताया कि विवाह के बाद बहु ने 23 लाख के जेवर और 87 हजार रुपये चुरा लिए।
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