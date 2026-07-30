Saharsa News: कोसी के जलस्तर पर टिकी लोगों की नजर

Saharsa News: गंगा और मानसून की कृपा पर कोसी में बाढ़ की स्थिति निर्भर करती है। जल स्तर में वृद्धि होने पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो जाती है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 138 नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थाई समाधान नहीं है। बाढ़ का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है।

Saharsa News: सहरसा हिन्दुस्तान संवाददाता। गंगा और मानसून की कृपा पर कोसी में बाढ़ की स्थिति निर्भर करती हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि रहने पर कोसी का बहाव रूक जाता है। फिर ओवरफ्लो होकर कोसी क्षेत्र में फैलाने लगती है। वही बराह क्षेत्र नेपाल में अत्यधिक बारिश होने पर भी जलस्तर काफी बढ़ने पर बाढ़ की भयावह स्थिति शुरू हो जाती है। हालांकि अभी कोसी नदी में जलस्तर सामान्य स्थिति में है। aproximadamente 1 लाख 92 हजार क्यूसेक रायजिंग स्थिति में जलस्तर बना हुआ है। इससे पूर्व पानी बढ़ने से तटबंध के अंदर के निचले हिस्से में जलजमाव लग गया है। लेकिन विगत दो दिनों से जलस्तर में कमी आई है। अभियंता के अनुसार पिछले वर्ष जुलाई महीने की तुलना में इस बार जलस्तर में थोड़ी वृद्धि है。

बाढ़ तैयारी की व्यवस्था जिले के चार प्रखण्ड तहत तटबंध के अंदर महिषी प्रखण्ड के 11 पंचायत पूर्ण व 4 पंचायत आंशिक, नवहट्टा के 6 पंचायत पूर्ण व 1 पंचायत आंशिक, सिमरी बख्तियारपुर के 2 पंचायत पूर्ण व 2 पंचायत आंशिक एवं सलखुआ प्रखण्ड के 3 पंचायत पूर्ण व 4 पंचायत आंशिक सहित जिले के 22 पंचायत पूर्ण व 11 पंचायतों में आंशिक रूप से हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। अभी स्थिति सामान्य रहने से तटबंध के अंदर के लोग थोड़ा निश्चिन्त है। लेकिन प्रतिदिन जलस्तर पर सबकी नजर रहती है। अत्यधिक जलस्तर बढ़ने से लोगों में घर से निकलकर ऊंचे जगह पर शरण लेने की होड़ मच जाती हैं। अभी बाढ़ आने की संभावना है। वैसे भी पिछले वर्ष 2025 में अत्यधिकता वर्षापात के कारण पहली बार अक्टूबर में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बैराज से छोड़े जाने से तटबंध के अंदर बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई थी और वर्ष 2024 में 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने पर पश्चिमी तटबंध ओवर टाप कर टूट गई थी। इसलिए पांच लाख क्यूसेक पानी के बाद क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाता है।

नावों की व्यवस्था बाढ़ के मद्देनजर 138 निजी नाव की व्यवस्था : जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ के मद्देनजर बाढ़ से बचाव के लिए 138 निजी नाव की व्यवस्था की है। जिसमेंमहिषी क्षेत्र के लिए 50, नवहट्टा में 38, सिमरी बख्तियारपुर में 35 एवं सलखुआ में 15 निजी नाव की व्यवस्था की गई है। जिसमें 82 निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा कर लिया गया है।

कटाव से बचाव कार्य कई गांव में कटाव तो कई गावों को बचाने के लिए करोड़ों खर्च : तटबंध के अंदर घटते बढ़ते जलस्तर के बीच महिषी के राजनपुर पंचायत के विशनपुर गांव सहित अन्य गांव कटाव की जद में है। हालांकि विभाग द्वारा विशनपुर में विभाग द्वारा बचाव कार्य भी किया गया। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार तत्काल बचाव कार्य से राहत नहीं मिलने वाली है। इधर तटबंध के अंदर के कई गांवों को कटाव से बचाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गये हैं। इस वर्ष भी कुन्दह गांव को कटाव से बचाने के लिए बल्ला पाइ लिंग, गेबियन, एनसी आदि कार्य किए गए हैं। जो जलस्तर बढ़ने के साथ डूबने लगा है। हालांकि कटाव बंद है। इसके बाद भी कटाव का खतरा बना हुआ है। वहीं विरजाईन गांव को बचाने के लिए घोघसम, रसलपुर, रसलपुर, नारायण पुर अन्य गांवों में कटाव निरोधी कार्य किया गया है।

स्थायी समाधान की कमी बाढ़ से बचाव का नहीं हो रहा स्थायी निदान : बाढ़ प्रभावित ब्रजकिशोर यादव, नारायण यादव सहित अन्य लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचाव के लिए कोई स्थाई समाधान नहीं है।सरकार द्वारा लोगों को सही से पुर्नवासित भी नहीं किया गया। अब आबादी भी लाखों में बढ़ गई। ऐसे में तटबंध के अंदर के लोगों को बाढ़ से जुझना नियति बन चुका है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बाढ़ से सामाजिक व आर्थिक पर पड़ता प्रभाव : बाढ़ से गांवों के लोगों के समाजिक व आर्थिक पर काफी प्रभाव पड़ता है। बाढ़ आते ही हर कोई खुद को बचाने की जद्दोजहद करने लगते हैं। गांव के लोग एक जगह नहीं रहकर अलग अलग जगहों पर शरण लेते हैं। जिससे गांव समाज के लोगों से संपर्क टूट जाता है। ध्वस्त मकान व खेत खलिहान से आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में खासकर गरीबों की आजीविका पर भी असर पड़ता है