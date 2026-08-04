Saharsa News: मोटरकोच में आग लगने से मची रही अफरातफरी

Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर में समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन के मोटरकोच में आग लग गई। घटना सुबह हुई, जब यात्री गहरी नींद में थे। आग की लपटें देखकर यात्रियों ने भागना शुरू किया। आग पर काबू पाने में ढाई घंटे लगे, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।

Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। सोमवार की अहले सुबह जब लोग गहरी नींद में थे, तब सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन और उसके आसपास का क्षेत्र धुआं-धुआं दिख रहा था। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन(63344) के मोटरकोच से आग की तेज लपटें निकलती नजर आ रही थी। बोगी में बैठे या सोये यात्री भागते या कूदते नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में दहशत साफ नजर आ रहा था और यही कारण रहा कि ट्रेन में छूट गए सामान नहीं अपने जान की उन्हें फिक्र थी। आखिर हो भी क्यों नहीं आग के विकराल रूप ने मोटरकोच को जलाकर खाक करने के साथ टेढ़ा भी कर दिया था। अगर बोगी में कोई यात्री रह जाते तो बड़ा हादसे का गवाह सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन बनता। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस पर काबू पाने में करीब ढाई घंटे लग गए। ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने में ढाई घंटे लग गए। लगभग ढाई घंटे तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। इस दौरान पूर्णिया कोर्ट-हटिया कोसी एक्सप्रेस 1 घंटे 57 मिनट तक सहरसा स्टेशन पर रुकी रही। इसके अलावा जानकी एक्सप्रेस, सरायगढ़-देवघर मेमू, सहरसा-समस्तीपुर दो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से यात्री परेशान रहे।

आग पर काबू पाना ओएचई से बिजली आपूर्ति कर दिया गया बंद: आग पर काबू पाने तक सुरक्षा के ख्याल से ओएचई(ओवरहेड विद्युत आपूर्ति) से बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई।

चालक की सूझबूझ चालक व सहायक चालक ने दिखाई सूझबूझ: ट्रेन के मोटरकोच के निचले हिस्से में स्थित हाईटेंशन कम्प्रेसर वाली जगहों से धीरे-धीरे धुआं निकलने की बात यात्री बता रहे थे। वहीं समस्तीपुर के चालक मुरारी कुमार और सहायक चालक दीपक कुमार द्वारा आग की लपट देखकर यात्रियों को मोटरकोच व अगल बगल की बोगियों से खाली कराने की बात कही गई। आग लगने की सूचना तत्काल मंडल मुख्यालय स्थित कंट्रोल को देने की बात भी उन्होंने बताई। जिसके बाद मंडल व जोन स्तरीय अधिकारी फौरन हरकत में आए। स्टेशन मास्टर संजय कुमार सज्जन के मुताबिक ट्रेन 3 बजे स्टेशन पहुंची और 3.22 बजे आग लगी। उधर, आरपीएफ इंस्पेक्टर धनंजय कुमार सहित अन्य ने दमकल के लिए अग्निशमन विभाग को कॉल किया। जिसके बाद छह दमकल पहुंची।

यात्रियों की प्रतिक्रिया आग लगने की शोर से यात्री की खुली नींद: मानसी से सहरसा जा रहे यात्री मो. सज्जाद आलम ने आपबीती सुनाते हुए आग लगने की शोर पर उसकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो मोटरकोच की पूरी बोगी आग की लपट से धिरा था। खगड़िया निवासी यात्री रितिक कुमार और समस्तीपुर के शंकर राउत ने कहाअगर कुछ मिनट देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।