Saharsa News: बिजली तार चोरी से 1.06 लाख की क्षति
Saharsa News: बनगांव थाना क्षेत्र में बिजली तार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हाल में 1,06,994 रुपये का नुकसान हुआ है। जेई राजीव रंजन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इससे पहले भी कई एचटी पोलों से तार चोरी हो चुके हैं, जो सिंचाई को प्रभावित कर रहे हैं।
Saharsa News: कहरा। बनगांव थाना क्षेत्र में बिजली तार चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1,06,994 रुपये की क्षति हुई है। बनगांव फीडर के जेई राजीव रंजन ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना में आवेदन दिया है। इससे पहले भी मुरली बसंतपुर और बनगांव-चैनपुर मार्ग पर कृषि फीडर के कई एचटी पोलों से तार चोरी हो चुके हैं। लगातार चोरी से सिंचाई प्रभावित है।
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