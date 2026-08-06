Saharsa News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, मातम
Saharsa News: सौरबाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत में एक युवक गणेश कुमार की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। वे पानी की मोटर में तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आ गए। परिवार में शोक की लहर है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Saharsa News: सौरबाजार, संवाद सूत्र। थाना क्षेत्र की सहुरिया पश्चिमी पंचायत के जागीर वार्ड-16 में मंगलवार रात बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जागीर वार्ड-16 निवासी सत्य नारायण साह के लगभग 30 वर्षीय पुत्र गणेश कुमार घर में लगे पानी की मोटर में तार जोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गए। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सौरबाजार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि बिजली करंट लगने से युवक की मौत हुई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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