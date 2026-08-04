Saharsa News: साढ़े सात घंटे तक डीआरएम ने रुककर की जांच

Saharsa News: साढ़े सात घंटे तक डीआरएम ने रुककर की जांच
Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन के मोटरकोच में आग लगने की सूचना पर
Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन के मोटरकोच में आग लगने की सूचना पर समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योतिप्रकाश मिश्रा सोमवार की अहले सुबह साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम पहुंच गए। उसके बाद सुबह सवा सात बजे घटनास्थल सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचकर आग लगने की वजहों को जानने के लिए जांच करनी शुरू की। डीआरएम ने साढ़े सात घंटे से अधिक समय तक यहां रहकर हर बिंदु पर तहकीकात की। जांच व छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि मेमू ट्रेन का मोटरकोच जिसमें इंजन में ट्रेन चालक, सहायक चालक, जनरेटर और उसमें ही मौजूद बोगी में यात्री भी सवार रहते हैं उसके नीचे मौजूद हाईटेंशन कम्प्रेसर में आग लगी।
डीआरएम ने कहा कि आग लगने की वजह का पता जांच पूरी होने के बाद आएगी। मंडल और जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।