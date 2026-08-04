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Saharsa News: साढ़े सात घंटे तक डीआरएम ने रुककर की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन के मोटरकोच में आग लगने की सूचना पर

Saharsa News: साढ़े सात घंटे तक डीआरएम ने रुककर की जांच

Saharsa News: सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन के मोटरकोच में आग लगने की सूचना पर समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योतिप्रकाश मिश्रा सोमवार की अहले सुबह साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम पहुंच गए। उसके बाद सुबह सवा सात बजे घटनास्थल सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचकर आग लगने की वजहों को जानने के लिए जांच करनी शुरू की। डीआरएम ने साढ़े सात घंटे से अधिक समय तक यहां रहकर हर बिंदु पर तहकीकात की। जांच व छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि मेमू ट्रेन का मोटरकोच जिसमें इंजन में ट्रेन चालक, सहायक चालक, जनरेटर और उसमें ही मौजूद बोगी में यात्री भी सवार रहते हैं उसके नीचे मौजूद हाईटेंशन कम्प्रेसर में आग लगी।

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डीआरएम ने कहा कि आग लगने की वजह का पता जांच पूरी होने के बाद आएगी। मंडल और जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है।

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