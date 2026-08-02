Saharsa News: दियारा की सड़कें बदहाल, कीचड़ और गड्ढों से आवाजाही प्रभावित
Saharsa News: कोसी दियारा क्षेत्र के कठडूमर पंचायत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत बनी सड़कों की हालत खराब है। बारिश के कारण सड़कें कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की गई है।
Saharsa News: सलखुआ, संवाद सूत्र। कोसी दियारा क्षेत्र के कठडूमर पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। लगातार बारिश के कारण अधिकांश सड़कें कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है।
सड़कें जर्जर
ग्रामीणों के अनुसार मध्य विद्यालय कठडूमर से सुखासन तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। वहीं सुखासन से घोघसम तथा कनरिया से दह बाजार को जोड़ने वाली सड़कें भी कई स्थानों पर टूट चुकी हैं। सड़क पर जलजमाव और कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में घुटने भर कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है और घर से निकलना भी चुनौती बन गया है।
प्रशासनिक उदासीनता
कठडूमर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण लंबे समय से सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी है। उन्होंने संतोष कुमार, दशरथ शर्मा, योगेंद्र चौधरी और कीर्तन शर्मा के साथ जल्द मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्य नहीं हुआ तो बरसात में जनजीवन और अधिक प्रभावित होगा।
समय से मरम्मत की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से क्षतिग्रस्त सड़कों की अविलंब मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में सिमरी बख्तियारपुर कार्य पथ प्रमंडल के कनीय अभियंता पंकज कुमार ने बताया क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा लिया जा रहा है। जल्द ही आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
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