Saharsa News: सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
Saharsa News: सहरसा के कहरा प्रखंड की बरियाही पंचायत के वार्ड संख्या-10 में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अंचलाधिकारी निरंजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जेसीबी से अतिक्रमणकारियों के घरों को हटाया गया। प्रभावित परिवारों ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें पूर्व में बासगीत पर्चा मिला था, फिर भी उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
Saharsa News: सहरसा, संवाद सूत्र। कहरा प्रखंड की बरियाही पंचायत के वार्ड संख्या-10 में शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया। अंचलाधिकारी निरंजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में राजस्व कर्मचारी रामनाथ पासवान, अंचल अमीन गणेश कुमार तथा पुलिस बल मौजूद रहा। जेसीबी मशीन से नहर किनारे बने फूस व ईंट के मकानों को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है तथा पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था। प्रभावित परिवारों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे वर्षों से यहां रह रहे थे और कई बार बासगीत पर्चा के लिए आवेदन देने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हुई।
बरसात में आशियाना उजड़ने से े रहने का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासी प्रमोद साह ने आरोप लगाया कि उन्हें पूर्व में बासगीत पर्चा मिला था और इंदिरा आवास योजना से मकान बनाया था, फिर भी बिना जांच मकान तोड़ दिया गया। प्रशासन ने कार्रवाई को न्यायालय के आदेशानुसार बताया।
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