Saharsa News: साइकिल के विवाद में महिला से मारपीट
Saharsa News: सोनवर्षा राज के काशनगर थाना क्षेत्र के अरसी गांव में साइकिल विवाद के चलते एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। रूपा कुमारी ने आरोप लगाया है कि तेजेंद्र शर्मा और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला का उपचार सीएचसी में किया गया है।
Saharsa News: सोनवर्षा राज। काशनगर थाना क्षेत्र के अरसी गांव में साइकिल ले जाने के विवाद को लेकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पड़रिया पंचायत के वार्ड 11 निवासी रूपा कुमारी ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 29 जुलाई की शाम बेटे द्वारा दादा की साइकिल ले जाने पर तेजेंद्र शर्मा ने छोटे पुत्र अंश कुमार के साथ मारपीट की। बचाव करने पहुंची महिला के साथ मुखिया प्रतिनिधि मनोज शर्मा सहित अन्य परिजनों ने मारपीट कर घायल कर दिया तथा कान की बाली खींच ली और जान से मारने की धमकी दी। घायल महिला का इलाज सीएचसी में कराया गया।
थानाध्यक्ष बजरंगी कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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