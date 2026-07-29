Saharsa News: एक से दूसरे विभाग के हैंडओवर में फंसी सड़क

Saharsa News: सहरसा में एनएच 327 ई सड़क हैंडओवर की प्रक्रिया में फंस गई है। सड़क की खराब स्थिति से 50,000 से अधिक लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। बारिश में गड्ढे भर जाने से वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। भारत माला परियोजना के तहत सड़क के बंद रास्तों से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।

Saharsa News: सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के बनगांव बस्ती से गुजरती एनएच 327 ई सड़क एक विभाग से दूसरे विभाग हैंडओवर के चक्कर में फंस गई है। पहले यह सड़क एनएच के तहत आई, जिसके बाद मरम्मत भी हुई फिर आरसीडी को हैंडओवर करने के लिए पत्र लिख दिया है। इस जर्जर भाग से दरभंगा व पटना जाने वाले लोगों का गुजरना मजबूरी बन गया है। अगर इस मार्ग से नहीं गुजरे तो उन्हें दस किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह सड़क आरसीडी तहत थी लेकिन 327 ई एन एच के एक्टेंशन तहत लगभग 7 किलोमीटर से अधिक बनगांव महिषी सड़क को जोड़ा गया। जिसमें तकरीबन डेढ़ किलोमीटर बनगांव से गुजरती सड़क शामिल किया गया। 327 ई तहत बनगांव सड़क को एनएच द्वारा मास्टिक एसफाल्ट तकनीकी तहत सड़क निर्माण का दावा किया गया। मास्टिक एसफाल्ट तहत यह दावा किया गया था कि सड़क पर जलजमाव के बाद भी सड़क की मजबूती बरकरार रहेगी। लेकिन जब संवेदक द्वारा सड़क निर्माण किया गया तो राशि की कमी बताकर जैसे तैसे सड़क का निर्माण कर दिया गया। इस बीच एनएचआई द्वारा भारत माला परियोजना तहत सुपौल से महिषी भाया बनगांव बस्ती से पुरब और पश्चिम सड़क का निर्माण कराया जाने लगा। जिसके बाद एनएच द्वारा बनगांव बस्ती सड़क को एनएचआई को हैंडओवर कर दिया गया। लगभग एक साल से अधिक समय तक बनगांव बस्ती की सड़क एनएचआई के हवाले रहा। नियमानुसार एनएचआई को सड़क की मरम्मत किया जाना था। लेकिन एनएचआई ने बनगांव बस्ती सड़क को निर्माण के बदले जहां तहां मरम्मत कर छोड़ दिया गया और अब एनएचआई फिर इस सड़क को आरसीडी को हैंडओवर करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जिससे बनगांव बस्ती की सड़क अब लेफ्ट आउट सड़क बन गई है。

सड़क की स्थिति में सुधार की आवश्यकता इधर वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं होने से सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस सड़क से दरभंगा सहित अन्य जिले जाने आने का मुख्य सड़क है। जिससे छोटी बड़ी वाहनों की दिन-रात आवाजाही होती हैं। लेकिन जगह जगह गड्डे रहने से वाहन हिचकोले खाते गुजरते रहते हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्डे बन गये हैं। बारिश के बाद सड़क के गड्ढे में लबालब पानी भरने के बाद गड्ढे का पता नहीं चल पता और वाहन चालक की आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क के जर्जर होने से लगभग 50 हजार से अधिक आबादी आवागमन से प्रभावित हो रहे हैं।

भारत माला परियोजना का प्रभाव भारत माला परियोजना शुरू होते ही बनगांव सड़क एनएचआई अधीन: बनगांव से गुजरती सड़क पहले पीडब्ल्यूडी के अधीन था। लेकिन 327 ई एन एच गलगलिया जीरो किलोमीटर से शुरू होकर मोगलाघाट सुपौल होते बिहरा, पटोरी होते बरियाही तक लगभग 227 किलोमीटर है। बाद में 327ई एन एच में बढ़ोतरी कर बनगांव से महिषी तक साढ़े सात किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद यह सड़क एन एच को हैंडओवर कर दिया गया। लेकिन फिर भारत माला परियोजना शुरू होते ही एन एच द्वारा इस सड़क को एनएचएआई को हैंडओवर कर दिया गया था।

सड़क का महत्व और इससे शुरू हुई दिक्कतें बलुआहा पुल, बिरौल दरभंगा को जोड़ती है यह सड़क : बनगांव से गुजरती एन एच बलुआहा कोसी पुल, बिरौल दरभंगा को जोड़ती है। जिले के मुख्य मार्ग बनगांव से गुजरती एनएच सड़क जर्जर होने से दिक्कत होने लगी है।

बाइपास सड़क का प्रभाव बनगांव बस्ती से नहीं हटा दबाव : एनएचआई द्वारा महिषी को अलग रूट से जोड़ने के लिए भारत माला परियोजना तहत बनगांव के दोनों तरफ बायपास सड़क सहित पुल का निर्माण कराया गया। उस समय कहा गया कि बस्ती से पुरब और पश्चिम बायपास सड़क से बनगांव बस्ती पर आवागमन का दबाव घटेगा। लेकिन करोड़ों ख़र्च के बाद भी बनगांव बस्ती से ही अधिकांश वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है।

एप्रोच पथ की स्थिति बनगांव मनोर पुल समीप बनाया गया एप्रोच पथ कर दिया गया बंद : सुपौल से बलुआहा पुल व दरभंगा जाने के लिए मनोर पुल समीप एनएचआई द्वारा महिषी सड़क को जोड़ने के लिए एप्रोच पथ बनाया गया। एप्रोच पथ की काफी ऊंचाई रहने और वाहन के चढ़ने उतरने के दौरान घटना की आशंका को लेकर एप्रोच पथ को बंद कर दिया गया। जिससे अब वाहन चालक को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है और लाखों रूपये बर्बाद हो गया। वाहन चालक दस किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर महिषी चौक पहुंचकर तटबंध होकर बलुआहा पुल होते बिरौल दरभंगा आते जाते हैं।

जलजमाव का समस्या मनोर पुल समीप बना पुल भी बना बेकार : बनगांव बस्ती से पश्चिम मनोर समीप ही एनएचआई द्वारा आरसीसी पुल बनाया गया है। जिस पुल से पानी का बहाव नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल से पानी बहाव नहीं होने से पुरबी भाग में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है।