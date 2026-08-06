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Saharsa News: 10 बेड के आईसीयू का उद्घाटन, दो वेंटिलेटर से होगी शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: किशनगंज में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड वाला आधुनिक आईसीयू खोला गया। इसे विधायक मो. कमरुल होदा एवं जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने उद्घाटन किया। 'गोल्डन ऑवर' के महत्व को देखते हुए आईसीयू में वेंटिलेटर, प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम और गहन निगरानी की व्यवस्था है। यह सुविधा गंभीर मरीजों की चिकित्सा में मदद करेगी।

Saharsa News: 10 बेड के आईसीयू का उद्घाटन, दो वेंटिलेटर से होगी शुरुआत

Saharsa News: किशनगंज, वरीय संवाददाता। किसी भी गंभीर मरीज के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी कई बार किलोमीटर में नहीं, बल्कि कुछ मिनटों में तय होती है। सड़क दुर्घटना, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर संक्रमण, श्वसन विफलता या प्रसव के दौरान अचानक उत्पन्न जटिलताओं में उपचार का पहला घंटा जिसे चिकित्सा विज्ञान ‘गोल्डन ऑवर’ कहा जाता है सबसे निर्णायक होता है। यदि इस अवधि में मरीज को वेंटिलेटर सहायता, प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम और गहन निगरानी उपलब्ध हो जाए तो उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन लंबे समय तक किशनगंज में आईसीयू सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर करना पड़ता था। रेफरल की प्रक्रिया में उपचार का सबसे महत्वपूर्ण समय बीत जाता था और कई परिवारों को आर्थिक, मानसिक तथा चिकित्सकीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

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आईसीयू का उद्घाटन

इसी चुनौती को कम करने की दिशा में सदर अस्पताल, किशनगंज में स्थापित 10 बेड वाले आधुनिक गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) का उद्घाटन बुधवार को सदर विधायक मो. कमरुल होदा एवं जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रथम चरण में दो वेंटिलेटर युक्त बेड से सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता के साथ शेष बेड चरणबद्ध तरीके से संचालित किए जाएंगे। आईसीयू के प्रभावी संचालन के लिए प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मियों का चौबीसों घंटे रोस्टर तैयार किया गया है। जिले में उपलब्ध जनरल सर्जन तथा एनेस्थेटिस्ट भी गंभीर मरीजों के उपचार में निरंतर अपनी सेवाएं देंगे। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को उसके अपने जिले में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

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अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रश्न

किशनगंज में आईसीयू कब खोला गया?
किशनगंज में आईसीयू का उद्घाटन बुधवार को किया गया।
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