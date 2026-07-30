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Saharsa News: पंचायत सरकार भवन में दरार, ग्रामीणों ने रुकवाया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: भटौनी पंचायत में तीन करोड़ छह लाख रुपये लागत से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की गुणवत्ता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। दीवारों में दरारें आने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर एकत्र होकर कार्य को रोक दिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। संवेदक ने कहा कि निर्माण कार्य विभाग के आदेश पर फिर से शुरू किया गया।

Saharsa News: पंचायत सरकार भवन में दरार, ग्रामीणों ने रुकवाया काम

Saharsa News: सिमरीबख्तियारपुर। भटौनी पंचायत में करीब तीन करोड़ छह लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन गुणवत्ता को लेकर विवादों में घिर गया है। भवन का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कई स्थानों पर दीवारों में दरारें दिखाई देने के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर पहुंच गए और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए कार्य बंद करा दिया। ग्रामीणों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि मारूफ आलम, मुखिया सजन साह, उदिश यादव, बलराम कुमार, उदय कुमार, सूरज कुमार, मिंटू कुमार यादव, मणि कुमार, संजीव कुमार, दिनेश गुप्ता, पिंटू साह, पंकज गुप्ता समेत कई ग्रामीण मौजूद थे।

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घटिया निर्माण का आरोप

लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में शुरू से ही अनियमितता और घटिया सामग्री का उपयोग कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पटना से विशेष जांच टीम आने की सूचना मिलने के बाद संवेदक ने जल्दबाजी में निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया, ताकि निर्माण की कमियों को छिपाया जा सके। संवेदक अजय कुमार ने कहा कि विभाग से आदेश मिलने के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया है। वहीं एसडीओ आलोक कुमार राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच टीम अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज चुकी है।

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सामान्य प्रश्न

निर्माण कार्य पर कौन से आरोप लगाए गए हैं?
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितता और घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है।
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