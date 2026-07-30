Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: प्रावधान: जंगली जानवर से मौत पर मिलेगा दस लाख मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सहरसा में अब जंगली जानवरों के हमलों से मौत या जख्म पर मुआवजा मिलेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गैर वन क्षेत्रों में जानमाल की क्षति के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया है। गंभीर जख्म पर 1.44 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा।

Saharsa News: प्रावधान: जंगली जानवर से मौत पर मिलेगा दस लाख मुआवजा

Saharsa News: सहरसा, निज प्रतिनिधि। अब जंगली जानवर से मौत होने या जख्म पहुंचने पर लोगों को मुआवजा मिलेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों से जानमाल की क्षति पर मुआवजा(सहायता) राशि देने का प्रावधान कर दिया है। जंगली जानवर से मनुष्य(मानव) की मौत या स्थायी दिव्यांगता पर दस लाख रुपए मुआवजा राशि मिलेगा। गंभीर रूप से जख्मी होने पर 1.44 लाख और सामान्य रूप से जख्म होने पर 24 हजार रुपए मुआवजा राशि मिलेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिन्तपल्ली ने कहा कि बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, मगरमच्छ, जंगली कुत्ता और घड़ियाल से शारीरिक क्षति पहुंचने पर सहायता के तौर पर लोगों को मुआवजा राशि मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: मृत किसान के परिवार को मिला 4 लाख मुआवजा

इसके लिए लोगों को वन विभाग को सूचित करते हुए आवेदन देना होगा। आवेदन की जांच में मामला सही मिलने पर मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया की जाएगी। वन क्षेत्र पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार राय ने कहा कि गैर वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों से जानमाल पशुधन सहित संपत्ति की क्षति पर सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: जंगली जानवरों से दहशत, वन विभाग से मांगी स्थायी सुरक्षा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।