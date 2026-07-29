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Saharsa News: सेवानिवृत्त जवान के बंद घर से हुई लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त जवान विनय कुमार ठाकुर के घर में चोरी की बड़ी घटना हुई। चोरों ने बंध घर में चोरी करके लगभग पांच लाख रुपये के जेवरात चुराए। चोरी के दौरान चोरों ने CCTV का डीवीआर भी अपने साथ लिया और घर के सामान को नुकसान पहुंचाया।

Saharsa News: सेवानिवृत्त जवान के बंद घर से हुई लाखों की चोरी

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के सराही पासमान टोला वार्ड 11 में मंगलवार की रात चोरों ने सेवानिवृत्त जवान के बंद घर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया । करीब पांच लाख रुपये के जेवरात चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल गृहस्वामी के बाहर रहने के कारण सही आकलन नहीं हो पाया है। मूल रुप से नवहट्टा मुरादपुर निवासी पीड़ित गृहस्वामी 2018 में असम राइफल्स से सेवानिवृत्त विनय कुमार ठाकुर परिवार साथ बीते 21 जुलाई को अपने बेटे के पास पुणे गए हुए थे। वेकरीब 6 वर्ष पहले सराही पासमान टोला में नया घर बनाया था।

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चोरों ने घर के ऊपर छत पर गेट की दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया।घर के अंदर तीन कमरे का ताला तोड़कर गोदरेज, ट्रंक को इत्मीनान से खंगालने के बाद जेवरात चोरी कर लिया।अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर अपने साथ लेकर चला गया। एलईडी टीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। गृहस्वामी भतीजे अमिय ठाकुर ने बताया कि परिवार 21 जुलाई से पुणे में था। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।

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