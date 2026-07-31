Saharsa News: दुकान की दीवार तोड़ लाखों की चोरी सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के गंगजला नगर निगम समीप स्थित कंप्यूटर की दुकान में चोरों ने बुधवार कि देर रात दुकान की पीछे मोटी दीवार तोड़ कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। सौर बाजार थाना क्षेत्र के नादो निवासी पीड़ित दुकानदार रजनीश कुमार ने बताया कि वह बीते चार सालों से गंगजला निवासी रणधीर भगत की दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर पार्ट्स की बिक्री और रिपेयरिंग का काम करते हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे जब दुकान खोलने पहुंचा तो पता चला की चार ग्राहकों का लैपटॉप, एक अपना लैपटॉप और गल्ला से 4 हजार रुपये गायब थे।पीड़ित दुकानदार ने बताया करीब दो लाख रूपये का सामान चोरी कर लिया गया।

कई दुकानों में चोरी :सदर थाना क्षेत्र के यादव चौक समीप चोरों ने एसबेसटस तोड़ कर खाद की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान सहित चार मोटर गैरेज में चोरी की घटना को अंजाम दिया ।आजाद मोटर गैरेज के संचालक मो आजाद का वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, चांद गैराज के संचालक मो फूल हसन के दुकान से मोबाइल फोन और 2 हजार रूपये चोरी किया गया। एक टायर और एक टैम्पो चालक के दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। हटिया गाछी निवासी आशीष कुमार के खाद दुकान में गल्ला से दस हजार रूपये व सनराइज इलेक्ट्रॉनिक में सीसीटीवी कैमरे का तार काट कर एक एलईडी तथा 15 सौ रूपये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।