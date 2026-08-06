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Saharsa News: दिनदहाड़े किंडर गार्डन स्कूल के नल उखाड़ लिये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा के वार्ड 36 स्थित किंडर गार्टन स्कूल में बुधवार को चोरी का प्रयास किया गया। अज्ञात चोर ने स्कूल परिसर में घुसकर नल उखाड़ने की कोशिश की। इसके बाद वह स्कूल के कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहट मिलने पर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।

Saharsa News: दिनदहाड़े किंडर गार्डन स्कूल के नल उखाड़ लिये

Saharsa News: सहरसा , हमारे प्रतिनिधि। शहर के वार्ड संख्या 36 स्थित किंडर गार्टन स्कूल में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर स्कूल परिसर में घुसकर कई नल उखाड़ ले गया। इसके बाद उसने स्कूल के कार्यालय में भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन आहट मिलने पर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के निदेशक अजय कुमार सिंह एवं शांभवी कुमारी ने बताया कि विद्यालय में अवकाश होने के बाद सभी बच्चे और शिक्षक जा चुके थे। इसी दौरान एक युवक स्कूल के अंदर घुसा, जबकि उसका एक साथी बाहर निगरानी करता रहा।

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चोर नल चोरी करने के बाद कार्यालय की ओर बढ़ा, लेकिन किसी के आने की आहट मिलने पर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही टीओपी-02 पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

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