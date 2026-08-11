Saharsa News: असामाजिक तत्वों का विद्यालय परिसर में आतंक

Saharsa News: सहरसा नगर संवाददाता। वीर कुंवर सिंह उच्च विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया। घटना के समय स्कूल खाली था, लेकिन सूचना मिलने पर प्राचार्य ने आग देखी। परिसर में असामाजिक तत्वों की लगातार मौजूदगी से शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी परेशान हैं।

Saharsa News: सहरसा नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह उच्च विद्यालय परिसर में सोमवार को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया। परिसर के बरामदे पर आग लगने की घटना विद्यालय बंद होने के बाद हुई। घटना की जानकारी मिलने मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार कर्ण ने गेट खोला तो तो बरामदे पर आग का धुआं दिखा ।

घटना का विवरण प्राचार्य के पहुंचते हीं मौजूद असामाजिक तत्व दीवार फांदकर बाहर फरार हो गये।शिक्षा के मंदिर में आग लगाने की कोशिश और असमाजिक तत्वों के कारगुजारियों के कारण विद्यालय के शिक्षक, बच्चे और अभिभावक दहशत में हैं। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मामले की छानबीन किया। प्राचार्य सुशील कुमार कर्ण ने बताया कि सोमवार को पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब सभी बच्चे और शिक्षक अपने-अपने घर चले गये तो कुछ देर बाद स्थानीय लोगों द्वारा मोबाइल फोन पर सूचना दी गई कि विद्यालय परिसर से धुआं उठ रहा है। सूचना मिलते ही विद्यालय पहुंच गेट खोलकर देखा की बरामदे में आग लगी हुई है।

असामाजिक तत्वों की मौजूदगी उन्होंने बताया कि घटना के समय कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में मौजूद थे, जो उन्हें देखते ही भाग गये। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय परिसर काफी समय से असामाजिक तत्वों और नशेडियों का अड्डा बना हुआ है। स्थिति इतनी भयावह है की जब विद्यालय संचालन होता है तो उस समय भी असमाजिक तत्व विद्यालय परिसर में जमा रहते हैं। जिसके कारण डर का माहौल बना रहता है।

शिक्षक और अभिभावकों की चिंता बच्चों के साथ-साथ शिक्षक और अभिभावक भी परेशान रहते हैं। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय परिसर से कई बार पंखे और चापाकल की चोरी की जा चुकी है।जिसको लेकर सदर थाना में शिकायत भी की गयी है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है।