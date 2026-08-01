Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: लूटकांड में शामिल अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सहरसा के सदर थाना ने एक लूट कांड में अभियुक्त गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार को गिरफ्तार किया है। 17 जुलाई को बाइक सवार अपराधियों ने पूजा भोग फ्लावर मील के कर्मी का मोबाईल फोन छीन लिया था। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल है।

Saharsa News: लूटकांड में शामिल अभियुक्त गिरफ्तार

Saharsa News: सहरसा। सदर थाना ने लूट कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बीते 17 जुलाई को को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बटराहा के पास बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर पूजा भोग फ्लावर मील के कर्मी श्याम त्रिवेदी का मोबाईल फोन छिन लेने की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में सदर थाना कांड दर्ज कर घटना की उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक गठित विशेष टीम द्वारा छापेमारी कर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त कृष्णानगर वार्ड 37 निवासी गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नेअपनी संलिप्ता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार के खिलाफ सदर थाना में आठ कांड दर्ज है। टीम में सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान सहित अन्य शामिल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।