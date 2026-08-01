Saharsa News: लूटकांड में शामिल अभियुक्त गिरफ्तार
Saharsa News: सहरसा के सदर थाना ने एक लूट कांड में अभियुक्त गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार को गिरफ्तार किया है। 17 जुलाई को बाइक सवार अपराधियों ने पूजा भोग फ्लावर मील के कर्मी का मोबाईल फोन छीन लिया था। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल है।
Saharsa News: सहरसा। सदर थाना ने लूट कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बीते 17 जुलाई को को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बटराहा के पास बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर पूजा भोग फ्लावर मील के कर्मी श्याम त्रिवेदी का मोबाईल फोन छिन लेने की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में सदर थाना कांड दर्ज कर घटना की उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक गठित विशेष टीम द्वारा छापेमारी कर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त कृष्णानगर वार्ड 37 निवासी गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त नेअपनी संलिप्ता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त गोल्डी कुमार उर्फ संजन कुमार के खिलाफ सदर थाना में आठ कांड दर्ज है। टीम में सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान सहित अन्य शामिल थे।
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