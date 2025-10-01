सहरसा-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस अब ललितग्राम से चलेगी, अमहा पैसेंजर ट्रेन का भी विस्तार

सहरसा से नई दिल्ली चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन का ललितग्राम से विस्तार कर दिया गया है। उद्घाटन की तारीख जल्द आएगी। इसके अलावा सहरसा-अमहा पिपहा पैसेंजर ट्रेन का भी त्रिवेणीगंज तक विस्तार हो गया है।

बिहार के सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस का ललितग्राम तक विस्तार हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल के सीपीटीएम द्वारा बीते 10 सितंबर को भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस आशय का पत्र रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कोचिंग संजय आर नीलम ने पत्र जारी कर दिया है। वहीं, सहरसा और अमहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का भी त्रिवेणीगंज तक विस्तार किया गया है। बीते 29 सितंबर को पूर्व मध्य रेल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद जल्द ही वैशाली एक्सप्रेस का ललितग्राम तक से नई दिल्ली तक परिचालन की उद्घाटन तिथि आएगी। हालांकि, अभी इस ट्रेन के रैक को सहरसा से ललितग्राम और सरायगढ़ तक स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड से जारी पत्र के अनुसार ललितग्राम से वैशाली एक्सप्रेस सुबह 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह साढ़े 6 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं नई दिल्ली से रात 8.40 बजे खुलेगी और अगले दिन के रात 10.30 बजे ललितग्राम पहुंचेगी।

ललितग्राम से खुली वैशाली एक्सप्रेस सुबह 4.18 में राघोपुर, 4.30 में सरायगढ़, 5 में सुपौल और 6.25 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। सहरसा में 20 मिनट रुककर पूर्व से निर्धारित समय सुबह 6.45 बजे नई दिल्ली के लिए खुलेगी। वापसी में नई दिल्ली से चली ट्रेन सहरसा रात 8.20 बजे पहुंचकर 8.40 में खुलेगी। सुपौल 9.13, सरायगढ़ 9.40 और राघोपुर 9.50 बजे पहुंचेगी। ट्रेन के विस्तार से सुपौल जिले के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली के लिए पहली सुपरफास्ट ट्रेन मिल गई है।

सहरसा से छीनी एक और ट्रेन, विस्तार का लगातार हो रहा विरोध राज्यरानी, जनहित, कोसी, जानकी, जनसेवा, जनसाधारण, चंपारण हमसफर के बाद एक और ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस सहरसा से छीन गई है। अब यह ट्रेन सहरसा की बजाय ललितग्राम से चलेगी, जबकि इस ट्रेन का मेंटेनेंस एवं धुलाई सफाई सहरसा के वाशिंग पिट पर ही होगा। वैशाली एक्सप्रेस का सहरसा से विस्तार की संभावना को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था, जो अभी भी जारी है।

युवाओं ने एसएस को ज्ञापन देते ट्रेन का विस्तार होने पर धरना प्रदर्शन, अनशन जैसे आंदोलन की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर भी विरोध जारी है। लोगों का कहना है कि सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह एकमात्र ट्रेन है। इसका विस्तार होने से राज्यरानी, जनहित की तरफ सीट के लिए मारामारी झेलनी पड़ेगी। जनहित में विस्तार के फैसले को वापस लिया जाए।

अब पिपरा नहीं त्रिवेणीगंज तक दौड़ेगी ट्रेन अब अमहा पिपरा नहीं त्रिवेणीगंज तक ट्रेन दौड़ेगी। सहरसा-अमहा पैसेंजर ट्रेन का त्रिवेणीगंज तक विस्तार हो गया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कोचिंग संजय आर नीलम ने आशय का पत्र जारी किया है। जारी पत्र के मुताबिक सहरसा से पैसेंजर ट्रेन(75250) दोपहर 2.05 बजे खुलेगी और शाम साढ़े पांच बजे त्रिवेणीगंज पहुंचेगी। वहीं त्रिवेणीगंज से ट्रेन(75249) सुबह साढ़े पांच बजे खुलेगी और 8.50 बजे सहरसा पहुंचेगी। सहरसा से खुली ट्रेन अमहा पिपरा शाम 4.55 और त्रिवेणीगंज से चली ट्रेन सुबह 5.55 बजे अमहा पिपरा पहुंचेगी।