सहरसा के नगर आयुक्त प्रभात झा सस्पेंड, 8 करोड़ के काम बिना टेंडर के करवा दिए
बिहार के सहरसा नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा को सस्पेंड कर दिया गया है। 8.44 करोड़ की योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने के बाद हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की।
सहरसा, नगर संवाददाता। निगम के आयुक्त प्रभात कुमार झा को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सहरसा नगर निगम में 8.44 करोड़ की चार परियोजनाओं में गड़बड़ी का उन पर आरोप लगा था। इसके बाद पांच सदस्यीय समिति की जांच में आरोप सही पाए गए। जांच में सामने आया कि नगर आयुक्त ने बड़ी योजनाओं को छोटे प्रोजेक्ट में बांटकर बिना टेंडर के ही काम करवा दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रभात झा को उन्हें निलंबित कर अगले आदेश तक मगध प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में भेज दिया है।
नगर आयुक्त पर आरोप था कि टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए 4 बड़ी योजनाओं को 68 छोटी योजनाओं में बांटकर काम करवा दिया गया। मामले की जांच के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने बीते 21 सितंबर को समर्पित जांच प्रतिवेदन में पाया कि लगाए गए आरोप को सही है और नगर आयुक्त को दोषी बताया गया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत नगर आयुक्त को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।