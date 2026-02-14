AIMIM विधायकों के साथ हैदराबाद गए सहरसा MLA आईपी गुप्ता, औवेसी ने क्यों बुलाया?
सहरसा से विधायक एवं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता AIMIM विधायकों के साथ शनिवार को हैदराबाद पहुंच गए। उन्हें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलावा भेजा है।
बिहार के सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता शनिवार को AIMIM विधायकों के साथ हैदराबाद रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुलाया है। आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में रहकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीते थे। अब उनकी ओवैसी से नजदीकी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
सहरसा विधायक गुप्ता ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने हैदराबाद दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जीते AIMIM के सभी 5 विधायक और हाल ही में हुए बीएमसीए चुनाव में जीतकर कॉर्पोरेटर बनने वाले नेताओं को ओवैसी ने हैदराबाद बुलाया है। हैदराबाद सांसद उनका सम्मान करेंगे।
आईपी गुप्ता ने कहा कि AIMIM विधायकों के साथ उन्हें भी ओवैसी का बुलावा आया है। AIMIM चीफ उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए वह ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान एवं अन्य विधायकों के साथ हैदराबाद जा रहे हैं। सहरसा MLA ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ आईपी गुप्ता का नहीं, बल्कि पूरे बिहार एवं देश के तांती-ततवा का मान-सम्मान है।
एआईएमआईएम प्रमुख की तारीफ करते हुए आईपी गुप्ता ने कहा कि ओवैसी एक विद्वान हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने एक सच्चे भारतीय होने का परिचय दिया था। वह पहली बार ओवैसी से मिलेंगे और वहां पर भी पान समाज के आरक्षण की मांग रखेंगे।
एयरपोर्ट पर पप्पू यादव से गले मिले आईपी गुप्ता
वहीं, शनिवार को पटना से हैदराबाद रवाना होने से पहले विधायक आईपी गुप्ता की पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। जेल से जमानत पर निकलने के बाद पप्पू यादव भी पटना से दिल्ली जा रहे थे। तभी आईपी गुप्ता से मिलकर वे इमोशनल हो गए। दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में रहकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के टिकट पर लड़े इंद्रजीत प्रसाद उर्फ आईपी गुप्ता ने 2038 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने इस चुनाव भाजपा के आलोक रंजन को करीबी मुकाबले में हराया। विधायक बनने के बाद आईपी गुप्ता अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी वे अपनी तुकबंदी के जरिए अन्य सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की थी। उनका वह बयान चर्चा में रहा था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।