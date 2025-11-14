Saharsa District Result LIVE: सहरसा की 4 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 3 NDA तो 1 MGB जीता था

संक्षेप: Saharsa District Seats Overall Results: सहरसा जिले की सहरसा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर और सोनवर्षा कुल 4 में विधानसभा सीटों में से 2020 में तीन पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा था।

Saharsa District Seats Overall Results: सहरसा जिले की विधानसभा सीटों सहरसा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर और सोनवर्षा (SC) कुल चार सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में सहरसा ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का स्पष्ट दबदबा रहा था। जिले की 4 में से 3 सीटों पर NDA को जीत मिली, जबकि महागठबंधन को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक सीट और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को दो सीटें मिली थीं। बीजेपी से सहरसा सीट पर आलोक रंजन जीते थे। जदयू की तरफ से रत्नेश सदा (सोनवर्षा - SC आरक्षित) और गुंजेश्वर साह (महिषी) विजयी हुए थे। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एकमात्र सिमरी बख्तियारपुर सीट पर युसूफ सलाहुद्दीन को जीत दिलाई थी।

इस बार इनमें है मुख्य मुकाबला सहरसा (Saharsa) आलोक रंजन झा (BJP)

आईपी गुप्ता आईआईपी

किशोर कुमार जनसुराज

सिमरी बख्तियारपुर (Simri Bakhtiarpur) युसुफ सलाहुद्दीन (RJD)

संजय कुमार सिंह LJP

महिषी (Mahishi) गुंजेश्वर साह (JDU)

गौतम कृष्ण (RJD)

सोनबरसा (SC) (Sonbarsha) रत्नेश सदा (JDU)

सरिता देवी कांग्रेस