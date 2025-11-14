Saharsa Result LIVE: सहरसा चुनाव नतीजा; आलोक रंजन, आईपी गुप्ता, किशोर कुमार कौन जीतेगा

संक्षेप: Saharsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट खास है। महाबंधन खेमे से यहां आईआईपी चीफ आईपी गुप्ता हैं। तो वहीं, भाजपा ने एक बार फिर आलोक रंजन पर भरोसा दिखाया है। जन सुराज ने यहां से किशोर कुमार को प्रत्याशी बनाया है।

Saharsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट इस बार बेहद खास मानी जा रही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने यह सीट अपने सहयोगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के खाते में दी है, जहां से पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता मैदान में हैं। दूसरी ओर भाजपा ने आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। जबकि जन सुराज पार्टी की ओर से किशोर कुमार चुनावी मैदान में हैं। यह सीट कोसी क्षेत्र की राजनीति में अहम स्थान रखती है। जहां विकास, बाढ़ नियंत्रण और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। पहले चरण में यहां 69.74% मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि जनता इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है।

1957 में पहली बार सहरसा विधानसभा अस्तित्व में आई। तब से अब तक यहां 16 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक समय यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा लेकिन धीरे-धीरे यहां भाजपा का प्रभाव बढ़ा। पिछले पांच चुनावों में से चार बार भाजपा की जीत हुई है। लेकिन साल 2015 में राजद ने एक बार भाजपा को शिकस्त दी थी। वहीं, 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आलोक रंजन ने भारी मतों से आरजेडी की लवली आनंद को हराया था। आलोक रंजन को 103538 वोट मिले थे।