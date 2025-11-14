Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSaharsa Assembly Seat Result 2025 who will Alok Ranjan BJP IP Gupta IIP Kishor Kumar Jan Suraaj election counting
Saharsa Result LIVE: सहरसा चुनाव नतीजा; आलोक रंजन, आईपी गुप्ता, किशोर कुमार कौन जीतेगा

Saharsa Result LIVE: सहरसा चुनाव नतीजा; आलोक रंजन, आईपी गुप्ता, किशोर कुमार कौन जीतेगा

संक्षेप: Saharsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट खास है। महाबंधन खेमे से यहां आईआईपी चीफ आईपी गुप्ता हैं। तो वहीं, भाजपा ने एक बार फिर आलोक रंजन पर भरोसा दिखाया है। जन सुराज ने यहां से किशोर कुमार को प्रत्याशी बनाया है। 

Fri, 14 Nov 2025 05:27 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहरसा
share Share
Follow Us on

Saharsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट इस बार बेहद खास मानी जा रही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने यह सीट अपने सहयोगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के खाते में दी है, जहां से पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता मैदान में हैं। दूसरी ओर भाजपा ने आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। जबकि जन सुराज पार्टी की ओर से किशोर कुमार चुनावी मैदान में हैं। यह सीट कोसी क्षेत्र की राजनीति में अहम स्थान रखती है। जहां विकास, बाढ़ नियंत्रण और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। पहले चरण में यहां 69.74% मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि जनता इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1957 में पहली बार सहरसा विधानसभा अस्तित्व में आई। तब से अब तक यहां 16 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक समय यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा लेकिन धीरे-धीरे यहां भाजपा का प्रभाव बढ़ा। पिछले पांच चुनावों में से चार बार भाजपा की जीत हुई है। लेकिन साल 2015 में राजद ने एक बार भाजपा को शिकस्त दी थी। वहीं, 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आलोक रंजन ने भारी मतों से आरजेडी की लवली आनंद को हराया था। आलोक रंजन को 103538 वोट मिले थे।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। लगभग आधे घंटे बाद, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो या नहीं, ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबलों पर एक साथ ईवीएम खोली जाएंगी यानी एक राउंड में 14 मशीनों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद ही आने की संभावना है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Saharsa Latest News Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।